Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: NHK

Ngày 17-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói với các phóng viên rằng, Mỹ đang lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Ông cho biết thêm, Washington đang can thiệp vào hoạt động thương mại bình thường, cũng như hợp tác khoa học và công nghệ, giữa Trung Quốc và các nước khác.

“Những hạn chế này sẽ làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc, và phá vỡ sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Hôm 16-11, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố các quy định mới nhằm lấp những lỗ hổng trong các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến.

Có những đồn đoán cho rằng chip của Công ty Nvidia đã được chuyển tới Trung Quốc thông qua các nước thứ ba. Các doanh nghiệp vận chuyển chất bán dẫn tiên tiến tới một số quốc gia nhất định cần phải có giấy phép.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết các quy định mới bổ sung thêm 5 quốc gia được đánh giá là có nguy cơ cao trở thành nơi trung chuyển chất bán dẫn tiên tiến, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil.

Theo NHK