Trung Quốc lên tiếng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Cuba 'sẽ sụp đổ'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 29/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) đã đưa ra cam kết nêu trên vào hôm 28/9 trong bối cảnh Bắc Kinh và Havana kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Quách cho biết Trung Quốc sẽ ủng hộ Cuba trong việc “bảo vệ chủ quyền quốc gia” và theo đuổi “con đường phát triển phù hợp với điều kiện của đất nước”.

Trước đó, phát biểu tại phiên thảo luận chung của kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hôm 26/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi quốc gia liên quan ngay lập tức chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cấm vận, trừng phạt đối với Cuba.

Phó Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc rằng mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế và các vấn đề quốc tế cần được giải quyết thông qua tham vấn giữa các bên.

Vài giờ sau, tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov cũng đưa ra những phát biểu tương tự Trung Quốc, kêu gọi Washington dỡ bỏ "vòng vây" đối với Cuba và các hạn chế thương mại với đảo quốc lớn nhất vùng Caribe.

Về phần mình, theo AFP, Cuba chỉ trích những “thông tin sai sự thật” sau tuyên bố của Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Cuba đã phản ứng gay gắt trước những điều mà ông gọi là “thông tin sai sự thật” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, sau khi ông Trump tuyên bố trước Liên hợp quốc hôm 22/9 rằng Cuba “sẽ sụp đổ”.

Phái đoàn Cuba đã rời khỏi phòng họp trong lúc ông Trump phát biểu, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Havana đang ở thời điểm đặc biệt căng thẳng.

Mỹ và Cuba chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida. Cuba đã đối mặt với lệnh cấm vận thương mại của Mỹ kéo dài nhiều thập kỷ.

Hiện nay, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ trong năm nay, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.

Ngày 26/9, Tổng thống Trump dự đoán Mỹ và Cuba sẽ đạt được thỏa thuận.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói: "Tôi cho rằng Cuba và chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần đến (việc sử dụng) quân đội".

Trong bài phát biểu sau đó cùng ngày tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nói rằng Cuba sẽ luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể đến những phát biểu của ông Trump.

Ông Rodriguez tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ thương mại và kinh doanh với các công ty Mỹ, cũng như với bất kỳ quốc gia nào khác", đồng thời lên án lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba.