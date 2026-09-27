Trung Quốc: Lắp đặt 354.000 robot công nghiệp trong một năm, chiếm 59% toàn cầu

Báo cáo World Robotics 2026 do Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR) công bố ngày 24/9 cho biết, Trung Quốc đã lắp đặt 354.000 robot công nghiệp trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này chiếm 59% tổng số robot công nghiệp được lắp đặt trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định vị thế thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới của Trung Quốc.

Kết quả trên được ghi nhận khi Trung Quốc bước vào giai đoạn triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), trong đó nước này xác định AI vật lý và robot là những động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Bà Jane Heffner - Chủ tịch IFR, cho biết thành công của Trung Quốc trong hiện đại hóa hệ thống công nghiệp dựa trên chiến lược phát triển robot quốc gia được khởi động cách đây 10 năm. Theo bà, những điều chỉnh chính sách gần đây hướng tới việc đưa các kết quả nghiên cứu AI vào ứng dụng thực tế trong sản xuất công nghiệp, đồng thời thúc đẩy robot trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng.

Các nhà máy Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng robot trong sản xuất. (Ảnh: China Daily)

Ngành điện tử dẫn đầu nhu cầu robot công nghiệp

Số liệu từ báo cáo cho thấy các nhà máy Trung Quốc tiếp tục mở rộng ứng dụng robot trong sản xuất. Trong năm 2025, ngành điện tử là lĩnh vực lắp đặt nhiều robot công nghiệp nhất, với 96.400 chiếc, tăng 16% so với năm trước và chiếm 27% tổng số robot được lắp đặt tại Trung Quốc.

Ngành ô tô ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp lớn, với 78.900 robot được lắp đặt, tăng 38% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh nhu cầu đầu tư tiếp tục gia tăng vào sản xuất xe điện và các dây chuyền sản xuất thông minh.

Trong khi đó, ngành kim loại và chế tạo máy cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Số lượng robot công nghiệp được lắp đặt trong lĩnh vực này tăng 44%, đạt 78.700 chiếc trong năm 2025.

Tuy nhiên, mức độ ứng dụng robot tại các lĩnh vực sản xuất khác có sự khác biệt. Ngành thực phẩm và đồ uống ghi nhận số lượng robot được lắp đặt giảm 37% trong năm 2025, sau khi tăng tới 86% vào năm trước đó.

Ngược lại, ngành giấy và sản phẩm từ giấy tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Số lượng robot được lắp đặt trong lĩnh vực này tăng 15%, nối tiếp nhiều năm mở rộng nhanh chóng.

Doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 55% thị trường nội địa

Các nhà sản xuất robot Trung Quốc tiếp tục gia tăng thị phần trong nước. Năm 2025, số lượng robot công nghiệp do các doanh nghiệp trong nước cung cấp tăng 15% so với năm trước, chiếm 55% tổng thị trường nội địa.

Từ năm 2024, các thương hiệu Trung Quốc đã cung cấp hơn một nửa số robot công nghiệp được lắp đặt tại nước này. Kết quả phản ánh nỗ lực kéo dài nhiều năm của Trung Quốc nhằm nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất thiết bị công nghiệp tiên tiến.

Cùng thời gian này, các nhà cung cấp nước ngoài cũng mở rộng hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Số lượng robot nhập khẩu được lắp đặt trong năm 2025 tăng 27% so với năm trước, cho thấy nhu cầu đối với các ứng dụng công nghiệp công nghệ cao vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp quốc tế phát triển.

Theo IFR, áp lực về nhân khẩu học và tình trạng già hóa dân số là những yếu tố thúc đẩy các nhà sản xuất tăng cường tự động hóa. Việc ứng dụng robot giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và khả năng duy trì hoạt động sản xuất trước những biến động về nguồn nhân lực.

Xu hướng này được dự báo tiếp tục được củng cố nhờ các chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc ưu tiên nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, hiện đại hóa các ngành công nghiệp truyền thống và phát triển robot thông minh ứng dụng AI vật lý.

Báo cáo của IFR nhận định ngành robot Trung Quốc đang hướng tới vai trò đổi mới công nghệ trong lĩnh vực AI vật lý, đồng thời phát triển các hệ thống robot công nghiệp thông minh.

Dự báo, thị trường robot công nghiệp Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm từ 5% đến 10% đến năm 2029.