Trung Quốc lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Trung Quốc dự kiến hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới toàn sao Hỏa vào cuối năm 2028. Ảnh: THX

Theo Viện sĩ Hầu Tăng Khiêm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhà khoa học dẫn dắt sứ mệnh Thiên Vấn-3, bản đồ sẽ đưa ra một phương án mới về phân chia các thời kỳ địa chất của sao Hỏa.

Dữ liệu từ sứ mệnh Thiên Vấn-1 và tàu thăm dò tự hành Chúc Dung sẽ là một phần quan trọng của dự án. Trong đó, bằng chứng về một đại dương cổ từng tồn tại trên sao Hỏa khoảng 3,5 tỷ năm trước và khả năng xảy ra một đợt lũ cách đây khoảng 1,6 tỷ năm sẽ được tích hợp vào bản đồ mới.

Bên cạnh bản đồ toàn cầu, dự án còn xây dựng bản đồ địa chất khu vực quanh vị trí hạ cánh với tỷ lệ 1:50.000 cùng nhiều bản đồ chuyên đề.

Trung Quốc cho biết đây sẽ là bản đồ địa chất thông minh toàn sao Hỏa đầu tiên trên thế giới, tiến tới lập bản đồ địa chất trên Mặt trăng, sao Kim và các tiểu hành tinh trong tương lai.