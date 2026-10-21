Trung Quốc lan tỏa giá trị văn hóa vượt thời gian của Quan Công

Tạo hình Quan Công qua sự thể hiện của nghệ sĩ Vũ Lăng Vân, nghệ sĩ Tấn kịch được mệnh danh là “Quan Công sống”. (Ảnh: VI SA)

Bên cạnh công tác bảo tồn các đền thờ Quan Đế, tín ngưỡng dân gian thờ Quan Công, các nghi lễ tế tự truyền thống, phong tục dân gian địa phương và tư liệu lịch sử, Trung Quốc đồng thời triển khai trọng điểm các hoạt động nghiên cứu văn hóa Quan Công, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và số hóa di sản văn hóa, xây dựng các tuyến du lịch văn hóa Quan Công.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc đưa văn hóa truyền thống vào môi trường giáo dục không chỉ góp phần khơi dậy hứng thú tìm hiểu lịch sử mà còn tạo cơ hội để học sinh sớm tiếp cận những khái niệm như lòng trung thành, sự chính trực, giữ chữ tín và tinh thần trách nhiệm thông qua trải nghiệm thực tế.

Lưu học sinh Việt Nam tại Trường đại học Sơn Tây tham dự hoạt động tô tranh Quan Công.

Các KOLs nước ngoài được Ban tổ chức mời tham gia hoạt động tô tranh Quan Công.

Ngoài ra, cùng những người yêu thích hí khúc thiếu nhi, Trung Quốc còn thông qua nghệ thuật biểu diễn truyền thống, thể hiện, hình tượng Quan Công bằng ngôn ngữ sân khấu, góp phần duy trì sức sống của di sản trong xã hội hiện đại.

Tạo hình Quan Công qua sự thể hiện của nghệ sĩ Vũ Lăng Vân, nghệ sĩ Tấn kịch được mệnh danh là “Quan Công sống”.

Nếu các công trình tín ngưỡng phản ánh sự tôn kính đối với hình tượng Quan Công, thì những di tích gắn với hoạt động thương mại truyền thống lại mở ra góc nhìn về vai trò của chữ tín trong các mối quan hệ kinh doanh.

Cổ trấn Bình Dao, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, có lịch sử lâu đời và là một trong những đại diện tiêu biểu của văn hóa thương mại truyền thống Trung Quốc. Ngày nay, văn hóa “trung nghĩa” của Quan Công vẫn là một bộ phận quan trọng trong di sản văn hóa Bình Dao, góp phần gìn giữ đạo đức kinh doanh truyền thống, đề cao tinh thần chữ tín và thể hiện giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo của cổ trấn.

Một góc cổ trấn Bình Dao với trục giao thông chính, hai bên là những cửa hàng bán các sản phẩm truyền thống của tỉnh Sơn Tây.

Tổ miếu Quan Công tại trấn Giải, Thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, nơi khởi nguồn của văn hóa Quan Công, không chỉ là nơi tụ hội của tín ngưỡng Quan Công, mà còn là điểm hẹn du lịch tâm linh độc đáo của Trung Quốc, thu hút du khách thập phương, cũng như các đơn vị, tổ chức liên quan đến văn hóa Quan Công, thông qua nghi lễ bái tổ hằng năm.

Những hoạt động này phản ánh sức sống của các truyền thống văn hóa trong đời sống cộng đồng, đồng thời cho thấy vai trò của lễ hội trong việc bảo tồn ký ức lịch sử và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa.

Đền thờ Quan Công (Tổ miếu) tại trấn Giải, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Biển "Dũng Võ", điểm check-in nổi tiếng của các nam thanh niên Trung Quốc trong Tổ miếu.

Lễ khai mạc Hội Văn hóa Du lịch Quan Công lần thứ 37 tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 23/9.

Một tiết mục Tấn kịch tại Lễ khai mạc.

Lễ hội thu hút nhiều tổ chức, đoàn thể nghiên cứu văn hóa Quan Công của các địa phương Trung Quốc và người Hoa tại nước ngoài tham dự.