Ban tổ chức cho biết mô hình này nhằm kết nối trực tiếp các giải pháp AI của Trung Quốc với nhu cầu của thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế số giữa hai bên.

Trung Quốc lần đầu tiên mở "chợ AI" với ASEAN. Ảnh minh họa: Reuters

Điểm mới của kỳ hội chợ năm nay là khu AI được bố trí tại hai địa điểm, mỗi nơi một trọng tâm riêng. Khu vực chính tập trung phô diễn các công nghệ tiên tiến như mô hình ngôn ngữ lớn và chip AI. Khu vực phụ trưng bày hơn 400 sản phẩm từ 60 doanh nghiệp được thiết kế riêng cho thị trường ASEAN, bao gồm kính AI, robot thông minh và thiết bị điều dưỡng. Khách tham quan và người mua có thể trải nghiệm trực tiếp và đặt hàng ngay tại chỗ.

Đáng chú ý, khu vực phụ này sẽ tiếp tục mở cửa quanh năm sau khi hội chợ kết thúc. Khu này sẽ đóng vai trò như một đòn bẩy giúp các sản phẩm tiêu dùng tích hợp AI của Trung Quốc vươn ra toàn cầu.

Khu vực này quy tụ các "ông lớn" công nghệ Trung Quốc như Huawei, iFlytek và Unitree Robotics với những tiến bộ mới nhất về AI hiện thân, ứng dụng mô hình lớn và quản trị đô thị. Các tổ chức từ Thái Lan và Indonesia (In-đô-nê-xi-a) cũng góp mặt để giới thiệu công nghệ AI nội địa.

Kỳ hội chợ lần này cũng lần đầu mở một khu trưng bày tập hợp các dự án và nhu cầu ứng dụng của các nước ASEAN trong những lĩnh vực như giao thông, logistics thông minh, AI, quản lý đô thị và phát triển khu công nghiệp. Riêng khu triển lãm tài chính được bổ sung một không gian rộng 10.000 m2 dành cho chủ đề "AI + Tài chính".

Sáng kiến lấy AI làm cầu nối này được kỳ vọng sẽ tạo ra một "siêu nền tảng" cho hợp tác kinh tế số song phương. Bước tiến này diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tăng tốc triển khai Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN (ACFTA 3.0). Hiệp định này được ký kết hồi tháng 10/2025, bao trùm các lĩnh vực như kinh tế số và phát triển xanh.

Mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai khu vực tiếp tục đi vào chiều sâu. Năm 2025, thương mại song phương lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt 1.050 tỷ USD và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước đó. Chỉ trong 7 tháng của năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 744,41 tỷ USD, tăng 24,7% và chiếm tới 21,8% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc đã duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 17 năm liên tiếp, trong khi ASEAN cũng là đối tác lớn nhất của nước này trong 6 năm liền.