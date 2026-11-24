Các phi hành gia Trung Quốc và Pakistan dự họp báo trước chuyến bay của tàu vũ trụ Thần Châu-24 lên trạm vũ trụ Thiên Cung, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, gần thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, ngày 24/11. (Nguồn: Getty Images)

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn gồm ba thành viên: chỉ huy Tang Hongbo, kỹ sư bay Wu Yi và chuyên gia tải trọng người Pakistan Zeeshan Ali.

Sự tham gia của phi hành gia Pakistan nằm trong khuôn khổ hợp tác song phương về không gian giữa Trung Quốc và Pakistan, gắn với Sáng kiến Vành đai và Con đường.

CMSA hôm 24/11 thông báo, sức khỏe của các thành viên phi hành đoàn đều ổn định và công tác chuẩn bị cho chuyến bay đã hoàn tất.

Kể từ năm 2021, Trung Quốc thường xuyên đưa các nhóm gồm ba phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung trong những nhiệm vụ kéo dài khoảng sáu tháng.

Tuy nhiên, ông Zeeshan Ali dự kiến chỉ lưu lại trên trạm trong thời gian ngắn trước khi trở về Trái Đất cùng hai thành viên phi hành đoàn Thần Châu-23. Trong khi đó, phi hành gia Zhu Yangzhu thuộc sứ mệnh Thần Châu-23 sẽ tiếp tục ở lại không gian để thực hiện nhiệm vụ kéo dài một năm.

Tàu Thần Châu-24 sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền. Đây là sứ mệnh có người lái thứ 41 của Trung Quốc, đồng thời thực hiện nhiệm vụ thay thế phi hành đoàn trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Bên cạnh các hoạt động vận hành trạm, phi hành đoàn mới sẽ tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học theo kế hoạch nghiên cứu của Trung Quốc.

Chuyến bay diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực thám hiểm Mặt trăng ngày càng gia tăng. Mỹ cáo buộc Bắc Kinh có kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài và khai thác tài nguyên trên Mặt Trăng, trong khi Trung Quốc bác bỏ những nhận định này.

(theo Reuters)