Trung Quốc lần đầu lên tiếng về nghi vấn dịch hạch tại Nga

Người dân đeo khẩu trang tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trả lời câu hỏi liệu Moskva có thông báo cho Bắc Kinh về vụ việc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 6/10 cho biết: "Trung Quốc và Nga duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả bệnh dịch hạch".

Phát biểu trên được đưa ra trong kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần tại Trung Quốc. Trước đó, ngày 4/10, giới chức và truyền thông Nga đưa tin một nhà máy nhôm cùng nhiều bệnh viện tại tỉnh Irkutsk đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong đó có cách ly và bắt buộc đeo khẩu trang, sau khi một nữ nhân viên của Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk tử vong vì viêm phổi nặng.

Theo truyền thông độc lập tại Nga, nữ nhân viên 28 tuổi này có thể đã phơi nhiễm với vi khuẩn gây bệnh dịch hạch sau khi làm vỡ một ống nghiệm tại viện trong quá trình lấy mẫu. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết các xét nghiệm đối với bệnh nhân không phát hiện vi sinh vật liên quan đến công việc của cô. Cơ quan này cũng không ghi nhận sự cố nào tại phòng thí nghiệm liên quan đến các vi sinh vật nguy hiểm.

Chỉ hơn một tháng trước, viện nghiên cứu tại Irkutsk đã hoàn tất một cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp phối hợp với Trung Quốc nhằm xử lý các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm. Đại diện hai nước cũng thảo luận về phương thức giám sát và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh tại các khu vực biên giới.

Vùng Irkutsk nằm ở phía Bắc Mông Cổ và không có đường biên giới trực tiếp với Trung Quốc. Tuy nhiên, thủ phủ Irkutsk là một trung tâm giao thông quan trọng, với các chuyến bay và tuyến đường sắt kết nối thường xuyên tới nhiều thành phố của Trung Quốc.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Irkutsk chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc.

Ngày 7/10, Bộ Y tế Mông Cổ ra tuyên bố nhận định nguy cơ từ sự việc này ở mức "thấp". Bộ này cho biết công tác kiểm soát an ninh biên giới và giám sát y tế tại khu vực giáp ranh với Nga sẽ tiếp tục được thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan chức năng liên quan.

Dịch hạch từng gây ra những đại dịch khiến hàng chục triệu người tử vong. Tuy nhiên, hiện nay các ca mắc bệnh ở người rất hiếm và bệnh thường có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Cùng ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vụ việc "trong thời gian rất sớm".

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ có thêm thông tin để chia sẻ về vấn đề này. "Hiện tại, chúng tôi đang thảo luận rất kỹ lưỡng. Có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ có thể thông báo về vụ việc", Tổng thống Mỹ nói.