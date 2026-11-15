Trung Quốc lần đầu hé lộ UAV tàng hình trợ chiến GJ-11

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đầu tuần này công bố video nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập không quân nước này, trong đó xuất hiện những hình ảnh rõ nét về máy bay không người lái (UAV) trợ chiến GJ-11 Huyền Long.

Đây là dòng UAV có thiết kế cánh bay, được phát triển nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ tác chiến trên không.

Theo CCTV, GJ-11 đã hoàn thành thử nghiệm bắn đạn thật và tấn công chính xác vào mục tiêu giả định. UAV này dự kiến đảm nhận các nhiệm vụ không kích, chế áp hệ thống phòng không đối phương và phối hợp với máy bay có người lái trong chiến đấu.

Những hình ảnh mới cho thấy phần bụng GJ-11 được tích hợp 2 khoang vũ khí bên trong cấu trúc thân liền khối.

Cửa khoang có mép răng cưa, đặc điểm thường được sử dụng trên máy bay tàng hình nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện.

Tuy nhiên, kích thước cụ thể, cách bố trí bên trong và chủng loại vũ khí mà UAV có thể mang theo vẫn chưa được công bố.

CCTV cho biết GJ-11 có khả năng mang vũ khí đối đất và diệt hạm trong các khoang chứa bên trong thân. Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho rằng mỗi khoang có thể chứa ít nhất một vũ khí nặng từ 500-1.000 kg.

Hình ảnh phần càng đáp cũng cho thấy thiết kế chắc chắn, với càng trước sử dụng 2 bánh chịu lực.

Ông Newdick nhận định chi tiết này có thể cho thấy GJ-11 sử dụng chung cấu hình càng đáp với GJ-21, biến thể hải quân được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn.

Ở phần mũi, UAV được trang bị một bộ phận ốp kính hình thang, nhiều khả năng dành cho cảm biến quang - điện tử và hồng ngoại.

Cấu hình này có điểm tương đồng với các hệ thống cảm biến trên tiêm kích tàng hình J-20, J-35 của Trung Quốc và hệ thống EOTS trên F-35 Mỹ.

Đáng chú ý, GJ-11 có cửa xả động cơ dạng dẹt, tích hợp vào thân máy bay. Kết hợp với cửa hút gió đặt trên lưng, thiết kế này giúp giảm diện tích phản xạ radar và tín hiệu hồng ngoại, tăng khả năng tàng hình trước các hệ thống trinh sát đối phương.

Trong nhiệm vụ chế áp phòng không, GJ-11 có thể mang vũ khí dẫn đường chính xác vào khu vực nguy hiểm, hỗ trợ chỉ thị mục tiêu hoặc buộc đối phương phân tán nguồn lực để đối phó.

Video của CCTV còn cho thấy GJ-11 xuất hiện cùng tiêm kích đa năng J-16 và chiến đấu cơ tàng hình J-20. Trong đội hình này, J-16 đảm nhận nhiệm vụ tấn công và tác chiến điện tử, còn J-20 hoạt động trong khu vực giao tranh.

Dù vậy, phương thức điều khiển GJ-11, khả năng chia sẻ dữ liệu mục tiêu và mức độ tự chủ của UAV trong phối hợp với máy bay có người lái vẫn chưa được Trung Quốc tiết lộ.