Trung Quốc lần đầu ghi nhận tỷ lệ phụ thuộc người cao tuổi vượt trẻ em

Nhân viên tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở huyện Luân Nam, tỉnh Hà Bắc cùng các cụ già chơi trò chơi trí tuệ. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc được tờ Yicai dẫn lại, tỷ lệ phụ thuộc người cao tuổi đạt 23,1% năm 2025, vượt tỷ lệ phụ thuộc trẻ em là 22%. Tỷ lệ phụ thuộc được tính bằng tỷ số giữa dân số ngoài độ tuổi lao động và dân số trong độ tuổi lao động. Chỉ số phụ thuộc người cao tuổi đã tăng từ 15% năm 2016 lên hơn 20% năm 2021.

Trung Quốc hiện có hơn 223 triệu người từ 65 tuổi trở lên, trong khi số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống vào khoảng 213 triệu người. Năm 2025, dân số nước này tiếp tục giảm năm thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục.

Tình trạng tỷ lệ sinh giảm kéo dài nhiều thập kỷ có liên quan đến chính sách một con được áp dụng trong giai đoạn 1980-2015, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Để khuyến khích kết hôn và sinh con, Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp như trợ cấp gia đình, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và giảm chi phí y tế liên quan đến sinh nở. Chính quyền nước này cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người trẻ và các gia đình tại đô thị.

Tình trạng giảm số trẻ em đang tác động rõ nét đến lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là hệ thống trường mầm non. Trước tình trạng thiếu trẻ theo học, một số cơ sở đã thử nghiệm mô hình kết hợp chăm sóc trẻ em và người cao tuổi, trong khi nhiều trường khác được chuyển đổi thành cơ sở dưỡng lão.

Tháng 7, một dự án chuyển đổi khuôn viên trường mầm non công lập không còn sử dụng tại thành phố Thường Châu thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã được ký kết. Đây là trường hợp đầu tiên thuộc loại hình này tại thành phố. Những mô hình tương tự cũng xuất hiện ở Tế Nam và Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Tại Kim Hoa, một trường mầm non hoạt động trong 25 năm đã được chuyển đổi thành viện dưỡng lão cộng đồng vào năm 2023.

Các cơ sở đào tạo giáo viên cũng điều chỉnh chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu mới. Năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Quảng Châu bổ sung các chuyên ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh và chăm sóc người cao tuổi nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực có chuyên môn.

Cùng với sự thay đổi về cơ cấu dân số, nhu cầu học tập và giải trí của người cao tuổi cũng mở ra những hướng phát triển mới. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin hồi tháng 4, các trường dành cho người cao tuổi và cơ sở chăm sóc người cao tuổi đang tuyển dụng giáo viên ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, thư pháp đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất video và vận hành thiết bị bay không người lái.