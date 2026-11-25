Theo Tân Hoa xã, ngày 25/1, Tàu Thần Châu-24 được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc.

Ba thành viên phi hành đoàn gồm chỉ huy kiêm phi công tàu vũ trụ Tang Hongbo, kỹ sư hàng không vũ trụ Wu Yi và phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali.

Chuyến bay đánh dấu lần đầu tiên chương trình đưa người vào vũ trụ của Trung Quốc có sự tham gia của cả phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài.