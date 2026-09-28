Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia nước ngoài lên quỹ đạo

Chuyến du hành vào vũ trụ này sẽ là cột mốc đầu tiên đối với quốc gia vùng Nam Á - Pakistan. Đây là một phần trong chương trình hợp tác sâu rộng của Pakistan với Trung Quốc, bao gồm cả Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, vốn đã mang lại kết quả là các vệ tinh của Pakistan được Trung Quốc phóng lên quỹ đạo, một hệ thống định vị vệ tinh chung và một xe tự hành do Pakistan chế tạo dự kiến ​​sẽ bay cùng sứ mệnh Hằng Nga 8 (Chang'e 8) của Trung Quốc lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2028.

Ông Amer Gilani, người phụ trách mảng hợp tác bay vào vũ trụ có người lái tại Cơ quan vũ trụ Pakistan (SUPARCO), cho biết hai phi hành gia Zeeshan Ali và Khurram Daud đã dành nhiều tháng huấn luyện tại Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Phi hành gia Trung Quốc ở Bắc Kinh cho sứ mệnh được hai nước lên kế hoạch từ năm 2019.

Trung Quốc chưa công bố ai trong số hai người sẽ thực hiện chuyến bay hay thời điểm cụ thể, nhưng ông Gilani cho biết quyết định cuối cùng về việc chọn phi hành gia dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào khoảng giữa đến cuối tháng 10.

Ông Gilani chia sẻ với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng, người được chọn sẽ không quay về Pakistan trước khi phóng mà sẽ bay thẳng vào vũ trụ từ nơi huấn luyện tại Trung Quốc, và chỉ trở về nước sau khi hoàn tất giai đoạn hồi phục sức khỏe hậu chuyến bay.

Ông cho biết thêm, quá trình huấn luyện bao gồm các khóa học tiếng Trung chuyên sâu, tìm hiểu hệ thống tàu vũ trụ, cũng như thích nghi với môi trường vi trọng lực trên quỹ đạo và gia tốc trọng trường khi tên lửa rời bệ phóng.

Hai phi hành gia Pakistan đang được huấn luyện để chọn một trong số họ đưa lên quỹ đạo bằng tàu không gian của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Hai phi hành gia này đã vượt qua khoảng 20 ứng viên lọt vào vòng chung kết – những người được chọn lọc từ nhóm phi công và nhà khoa học ban đầu của Pakistan – dựa trên các tiêu chí về thể lực, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý và khả năng chịu đựng lực G (gia tốc trọng trường) ở mức độ mà hiếm nhà khoa học nào có được, theo lời ông Uzair Ansari, Giám đốc mảng trí tuệ nhân tạo của SUPARCO cho biết.

"Rất khó để tìm được những nhà khoa học quen với việc di chuyển và đối mặt với lực G cao" - ông cho biết, giải thích lý do tại sao hai người có kinh nghiệm bay tốc độ cao lại được lựa chọn.

Phi hành gia được chọn này sẽ bay trên tàu vũ trụ do Trung Quốc chế tạo, xuất phát từ bãi phóng của Trung Quốc, được huấn luyện bởi các chuyên gia Trung Quốc và giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại khi ở trên quỹ đạo.

Pakistan không sở hữu tên lửa đẩy hay tàu vũ trụ có người lái độc lập. Thời gian lưu trú của phi hành gia này dự kiến ​​chỉ kéo dài khoảng một tuần, một khoảng thời gian rất ngắn so với các đợt luân chuyển kéo dài khoảng sáu tháng của các phi hành gia chuyên nghiệp Trung Quốc.

Phi hành gia người Pakistan dự kiến ​​sẽ trở về cùng hai thành viên của phi hành đoàn Trung Quốc đã đến trạm vũ trụ vào tháng 5, do thành viên thứ ba của nhóm này dự kiến ​​sẽ ở lại một năm để phục vụ nghiên cứu về sinh lý học con người trong môi trường không gian dài hạn.

Kể từ chuyến bay đầu tiên của Yuri Gagarin vào năm 1961, công dân của khoảng 50 quốc gia đã bay vào vũ trụ, nhưng chỉ có ba quốc gia là Nga, Mỹ và Trung Quốc tự phóng được tàu vũ trụ có người lái. Việc Trung Quốc mời Pakistan tham gia đánh dấu lần đầu tiên nước này vận chuyển một phi hành gia nước ngoài.

Khi được hỏi liệu Islamabad có nhận được cam kết nào về việc đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trong khuôn khổ quan hệ đối tác này hay không, ông Gilani cho biết "chưa có cam kết hay thảo luận chính thức nào về vấn đề này", đồng thời cho biết thêm rằng các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả của "sứ mệnh tiên phong" này.