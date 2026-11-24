Phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali (trái) sẽ cùng hai phi hành gia Trung Quốc Tang Hongbo (giữa) và Wu Yi sẽ tham gia sứ mệnh không gian có người lái mới nhất của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc ngày 24/11 thông báo phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali đã được lựa chọn làm chuyên gia tải trọng, tham gia sứ mệnh bay có người lái Thần Châu-24. Đây sẽ là lần đầu tiên một phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc, theo Global Times.

Theo Zhang Jingbo, người phát ngôn của cơ quan này, tàu vũ trụ Thần Châu-24 dự kiến được phóng lúc 8h18 ngày 25/11 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, thuộc tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh phối hợp trên quỹ đạo trong thời gian ngắn, phi hành gia Pakistan sẽ trở về Trái Đất trên tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23. Trong khi đó, một thành viên phi hành đoàn Thần Châu-23 sẽ tiếp tục ở lại trạm vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ kéo dài một năm.

Hợp tác Trung Quốc - Pakistan

Theo kế hoạch, với vai trò chuyên gia tải trọng, ông Ali sẽ tham gia các hoạt động thường nhật của phi hành đoàn, đồng thời tập trung thực hiện những thí nghiệm khoa học trong khuôn khổ hợp tác Trung Quốc - Pakistan. Các nhiệm vụ chính bao gồm lắp đặt mẫu vật, thiết bị nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm trên quỹ đạo theo lịch trình.

Để bảo đảm sứ mệnh diễn ra suôn sẻ, hai nước đã chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp giữa các thành viên và năng lực ngôn ngữ. Phi hành gia Pakistan được huấn luyện có hệ thống về tàu vũ trụ có người lái, các hệ thống trên trạm Thiên Cung và quy trình vận hành chuyên biệt, đặc biệt là thao tác thí nghiệm khoa học và ứng phó tình huống khẩn cấp.

Muhammad Zeeshan Ali. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Các buổi diễn tập tập trung vào phối hợp thao tác, chuyển tiếp quy trình làm việc và xử lý sự cố, nhằm bảo đảm các thành viên có thể làm việc nhịp nhàng. Chương trình đào tạo ngôn ngữ cũng dành ưu tiên cho các khẩu lệnh và thuật ngữ kỹ thuật bằng tiếng Trung liên quan đến sứ mệnh, giúp phi hành gia hiểu chính xác và thực hiện đúng chỉ dẫn.

"Điều chúng tôi lo ngại nhất không phải khó khăn về kỹ thuật, mà là giả định rằng đối phương đã hiểu những gì mình nói", Wu Yi, thành viên phi hành đoàn Thần Châu-24, chia sẻ tại cuộc họp báo hôm 24/11, khi đề cập quá trình huấn luyện chung kéo dài 6 tháng với phi hành gia Pakistan.

Theo ông, các thành viên đã tiến từ giai đoạn hiểu nhau đến mức có thể dự đoán trước hành động của đồng đội. Dù có khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, phi hành gia hai nước cùng chia sẻ khát vọng khám phá không gian, qua đó xây dựng lòng tin và tinh thần đồng đội để hoàn thành sứ mệnh chung.

Dấu mốc mới

Trước đó, hai ứng viên Pakistan đã được lựa chọn vào chương trình đào tạo phi hành gia nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc. Shi Yusheng, chuyên gia kỹ thuật tại Trung tâm Phi hành gia Trung Quốc, cho biết toàn bộ giao diện vận hành trên trạm vũ trụ đều sử dụng tiếng Trung.

Vì vậy, các phi hành gia Pakistan được đào tạo và hỗ trợ riêng về những ký hiệu cần nhận biết, nhiệm vụ cần thực hiện cũng như các nội dung bằng tiếng Trung liên quan đến hoạt động trên trạm.

Việc phi hành gia Pakistan tham gia sứ mệnh đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử chương trình không gian có người lái của Bắc Kinh, phi hành gia nước này phối hợp bay cùng đồng nghiệp nước ngoài. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một phi hành gia nước ngoài tới trạm vũ trụ Trung Quốc.

Sự kiện được đánh giá là dấu mốc mới trong hợp tác giữa hai nước, diễn ra đúng dịp Trung Quốc và Pakistan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thể hiện tình hữu nghị truyền thống giữa hai bên.

Trong khuôn khổ sứ mệnh, hai nước sẽ triển khai 4 dự án nghiên cứu khoa học chung thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và khoa học vật liệu. Phi hành gia Pakistan được giao thực hiện một thí nghiệm liên quan đến vi sinh vật quang hợp, cụ thể là vi khuẩn lam, trong môi trường không trọng lực trên quỹ đạo.

Trung Quốc cho biết chương trình trạm vũ trụ của nước này cung cấp nguồn lực nghiên cứu khoa học phong phú, khả năng vận hành ổn định trên quỹ đạo, hệ thống vận chuyển giữa Trái Đất và không gian đã hoàn thiện, cùng quy trình tuyển chọn và đào tạo phi hành gia bài bản. Trong khi đó, chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này cũng đang được triển khai theo kế hoạch.

"Trung Quốc mong muốn hợp tác với nhiều quốc gia và khu vực hơn nữa để khám phá vũ trụ bao la, thúc đẩy việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và cùng đóng góp cho lợi ích chung của nhân loại", người phát ngôn cho biết.