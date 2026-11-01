Trung Quốc lần đầu cho UAV tàng hình GJ-21 cất, hạ cánh trên tàu đổ bộ tấn công Type 076

UAV tàng hình GJ-21 lần đầu cất và hạ cánh thành công trên tàu đổ bộ tấn công Type 076 Sichuan

Cuộc thử nghiệm diễn ra trên tàu Sichuan - chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công Type 076 của Trung Quốc.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hải quân nước này đã tiến thêm một bước trong việc vận hành UAV cánh cố định tàng hình từ các nền tảng hải quân cỡ lớn.

Đây được xem là một “bước đột phá” đối với chương trình phát triển tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới của Trung Quốc.

Đội hình máy bay chiến đấu không người lái tham gia duyệt binh tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3-9-2025

GJ-21 là UAV trinh sát và tấn công tàng hình trên hạm đầu tiên của Trung Quốc.

Mẫu UAV này lần đầu xuất hiện trước công chúng tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai do Bắc Kinh tổ chức năm 2025.

Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, dù có kích thước nhỏ hơn các tiêm kích tàng hình J-20 và J-35, GJ-21 vẫn sở hữu bán kính chiến đấu đáng kể và có khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ tác chiến khác nhau.

Máy bay không người lái tấn công tàng hình GJ-21 của Trung Quốc

Một trong những ưu điểm lớn nhất của GJ-21 là chi phí vận hành thấp và có thể tái sử dụng nhiều lần.

Không giống các loại tên lửa siêu vượt âm chỉ sử dụng một lần, UAV này có thể thu hồi, bảo dưỡng và tiếp tục triển khai trong các chiến dịch kéo dài.

Ngoài ra, GJ-21 còn có khả năng mang theo bom dẫn đường cỡ nhỏ, giúp nâng cao hiệu quả tấn công trong khi vẫn kiểm soát được chi phí.

Tàu Sichuan được hạ thủy vào tháng 12-2024 và là chiến hạm đầu tiên của Trung Quốc được xác nhận trang bị hệ thống máy phóng điện từ cùng công nghệ hãm đà tương tự tàu sân bay.

Với lượng giãn nước đầy tải hơn 40.000 tấn, sàn đáp kéo dài toàn thân tàu và thiết kế thượng tầng hai đảo chỉ huy, Type 076 được đánh giá là một trong những tàu đổ bộ tấn công hiện đại nhất mà Trung Quốc từng chế tạo.

Theo AsiaOne, Xinhua