Trung Quốc lại tuyển người lên núi ngắm tuyết, trả gần 3.000 USD

Toàn cảnh khu du lịch núi Lão Quân ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Khu du lịch núi Lão Quân, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, thông báo tuyển 3 nhân sự trải nghiệm mùa đông với mức thù lao 20.000 nhân dân tệ (gần 3.000 USD) mỗi người.

Người trúng tuyển sẽ lưu trú và làm việc trên đỉnh núi trong 7 ngày, ghi hình cảnh sắc mùa đông để phục vụ quảng bá du lịch. Chương trình dành cho mọi công dân Trung Quốc, trừ nhân viên của khu du lịch, theo Global Times.

Ứng viên cần có kinh nghiệm chụp ảnh, quay dựng video, tự trang bị thiết bị ghi hình và chỉnh sửa, có khả năng sản xuất nội dung độc lập. Tài khoản Douyin phải hoạt động ít nhất 30 ngày và có tối thiểu 10 video đã đăng tải.

Trong thời gian làm việc, 3 nhân sự có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động du lịch mùa đông, quảng bá các sự kiện tại khu danh thắng, ghi lại phong cảnh núi Lão Quân và trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày trên đỉnh núi.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 3 đến 10/11. Người dự tuyển cần đăng một video tự quay về cảnh tuyết tại núi Lão Quân lên Douyin, kèm hashtag theo yêu cầu. Những ứng viên lọt vào vòng tuyển chọn phải cung cấp ảnh chụp màn hình tổng lượt xem video và bản ghi màn hình trực tiếp. Tư liệu cần thể hiện thời gian đăng tải, vị trí, hashtag và các chỉ số tương tác của video.

Biển mây tại khu du lịch núi Lão Quân ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: WeChat.

Đây không phải lần đầu khu du lịch núi Lão Quân gây chú ý với những vị trí tuyển dụng có tính chất khác thường. Hồi tháng 7, đơn vị này từng tìm một người ngắm mây trên đỉnh núi trong 30 ngày, với mức thù lao 60.000 nhân dân tệ (khoảng 8.800 USD).

Chỉ 2 giờ sau khi thông báo xuất hiện, hàng nghìn người dùng mạng xã hội đã tham gia ứng tuyển. Người được chọn làm việc từ ngày 16/7 đến 15/8, có nhiệm vụ theo dõi, ghi hình và ghi nhận diễn biến biển mây mỗi ngày.

Núi Lão Quân nằm ở thành phố Lạc Dương, thuộc dãy Phục Ngưu Sơn, tỉnh Hà Nam, với đỉnh cao hơn 2.200 m so với mực nước biển. Nơi này nổi tiếng với địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ và biển mây thường xuất hiện sau mưa hoặc vào sáng sớm.

Những năm gần đây, khu thắng cảnh thu hút khách nhờ cảnh biển mây, tuyết phủ vào mùa đông và quần thể kiến trúc mái vàng trên đỉnh núi. Nơi đây thường xuyên triển khai các chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội, hướng đến nhóm du khách trẻ.

Toàn cảnh khu thắng cảnh nhìn từ trên cao. Ảnh: @franky_wang_cool.