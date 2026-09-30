Trung Quốc kỳ vọng tiếp tục cùng EU đối thoại, tham vấn về thương mại

Container hàng hóa được vận chuyển tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin một số nước thành viên EU thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) xây dựng công cụ cho phép EU điều tra các hành vi thương mại bị cho là không công bằng, tương tự Mục 301 trong Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang theo dõi vấn đề này và cho rằng một công cụ như vậy có thể mang tính bảo hộ, đơn phương, gây tác động tiêu cực đến thương mại Trung Quốc-EU cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo người phát ngôn, Trung Quốc và EU hiện vẫn duy trì đối thoại trong khuôn khổ cơ chế tham vấn về thương mại và đầu tư. Bắc Kinh cho rằng nếu EU vừa đàm phán với Trung Quốc vừa gia tăng sức ép, tiến trình này có thể ảnh hưởng đến lòng tin giữa hai bên.

Trong khi đó, Thời báo Hoàn cầu dẫn một nguồn tin cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng một số công cụ chính sách để đáp lại, trong đó có điều tra về hành vi phân biệt đối xử và an ninh chuỗi cung ứng.

Trước đó, cố vấn cấp cao về quan hệ châu Âu-Trung Quốc tại công ty nghiên cứu và tư vấn độc lập Rhodium Group của Mỹ, ông Noah Barkin cho biết Đức và Pháp đang hoàn tất một văn bản chung, kêu gọi EC đẩy nhanh xây dựng công cụ tương tự Mục 301 của Mỹ nhằm ứng phó với những hành vi của Trung Quốc mà EU cho là không công bằng trên thị trường.