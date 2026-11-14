Trung Quốc kỳ vọng APEC đạt đồng thuận và kết quả hợp tác thực chất

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh mong muốn thông qua hội nghị lần này tạo thêm động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Theo bà Mao Ninh, trong năm APEC 2026, nước này đã tổ chức thành công hơn 300 cuộc họp và sự kiện, với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” và ba lĩnh vực ưu tiên là “Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác”. Hơn 10.000 đại biểu đã tham gia các hoạt động này và đạt được một số nhận thức chung về hợp tác, tạo nền tảng cho hội nghị cấp cao sắp tới.

Trung Quốc kỳ vọng các nền kinh tế thành viên sẽ nhất trí thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC Thâm Quyến, đồng thời đạt thêm những kết quả thiết thực trong các lĩnh vực trọng điểm, trong đó có thương mại, kết nối, kinh tế số và AI.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chủ trì Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, từ ngày 18-19/11, đồng thời có bài phát biểu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị Thượng đỉnh các Giám đốc điều hành APEC sẽ diễn ra từ ngày 17-18/11 với chủ đề “Cùng thịnh vượng, cùng kiến tạo tương lai”. Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến tham dự lễ khai mạc và phát biểu chính tại hội nghị này. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo và đại diện tham dự, đồng thời tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo nước ngoài bên lề hội nghị.