Trung Quốc: Khuyến nghị ứng dụng AI trong nghiên cứu Alzheimer

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, Phó Giám đốc Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc Trương Học Mẫn cho rằng Alzheimer hiện là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu.

Tại Trung Quốc, căn bệnh này cùng với tình trạng già hóa dân số đang làm gia tăng gánh nặng đối với hệ thống y tế. Ông cho biết Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ những nghiên cứu có tính đột phá và đổi mới cao, đồng thời khuyến khích ứng dụng AI trong nghiên cứu lâm sàng và y tế công cộng.

Trong khi đó, ông Trịnh Kiện, quan chức Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho rằng cần đi sâu nghiên cứu các cơ chế bệnh lý của Alzheimer và tận dụng các công nghệ mới như AI. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi các kết quả nghiên cứu cơ bản thành những phương pháp chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị mới, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Nhà khoa học hàng đầu Lưu Hà Sinh tại Phòng thí nghiệm Xương Bình cho biết, nghiên cứu về Alzheimer đang chuyển từ việc chỉ tập trung vào các protein gây bệnh riêng lẻ sang hướng tìm hiểu cách thức tương tác giữa nền tảng di truyền, những loại tế bào khác nhau, hệ miễn dịch, quá trình trao đổi chất và các mạng lưới não bộ - những yếu tố cùng định hình nên sự khởi phát, tiến triển của bệnh cũng như sự khác biệt giữa các cá nhân mắc bệnh.

Kể từ khi bệnh Alzheimer được phát hiện lần đầu tiên cách đây 120 năm, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, cũng như tìm cách ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Trên thế giới, hiện có 50 triệu người đang sống chung với bệnh Alzheimer. Tại Trung Quốc, căn bệnh này ảnh hưởng đến gần 17 triệu người và con số này được dự báo sẽ vượt mốc 40 triệu vào năm 2050.