Sếu cổ đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sếu cổ đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sếu cổ đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mòng biển đầu đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngỗng đầu sọc tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mòng biển đầu đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sếu cổ đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngỗng đầu sọc tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 20/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mòng biển đầu đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 20/11/2026. Sự hiện diện của những đàn chim di cư mang đến sức sống mới cho vùng đất ngập nước này, đồng thời khẳng định vai trò của khu bảo tồn đối với việc gìn giữ đa dạng sinh học. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mòng biển đầu đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 19/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sếu cổ đen và ngỗng đầu sọc tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 19/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sếu cổ đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)