Trung Quốc khoan sâu hơn 8.000 m dưới sa mạc Taklimakan, khai thác hơn 26 triệu tấn dầu khí

Mỏ dầu Hade-Fuman, Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: CGTN.

Mỏ dầu trên sa mạc lớn nhất Trung Quốc vừa đạt một cột mốc quan trọng khi khai thác tổng cộng hơn 26 triệu tấn dầu và khí đốt từ các tầng địa chất nằm sâu hơn 6.000 m dưới lòng sa mạc Taklimakan.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), đơn vị vận hành mỏ dầu Fuman thuộc bồn địa Tarim, công bố cột mốc này hôm 6/10.

Kết quả cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh khai thác các nguồn dầu khí nằm ở độ sâu cực lớn tại một trong những khu vực có điều kiện khai thác khắc nghiệt nhất nước này.

Lấy được mẫu lõi đá ở độ sâu 8.080 m

Bước đột phá mới nhất đến từ giếng Zhentan-1, nằm gần rìa sa mạc Taklimakan.

Các kỹ sư gần đây đã lấy được mẫu lõi đá ở độ sâu 8.080 m, tương đương khoảng 26.509 feet. Những mẫu đá này chứa dấu tích của các tầng địa chất đã bị chôn vùi khoảng 500 triệu năm.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thu được mẫu lõi đá ở độ sâu hơn 8.000 m tại khu vực phía tây bắc bồn địa Tarim.

Sa mạc Taklimakan chiếm phần lớn bồn địa Tarim ở phía nam Tân Cương. Bồn địa này chứa những tầng trầm tích rộng lớn, từ lâu đã trở thành mục tiêu trọng điểm trong hoạt động thăm dò dầu khí siêu sâu của Trung Quốc.

“Nhờ những mẫu lõi đá quý giá này, chúng tôi có thể phân tích và đánh giá tiềm năng sinh dầu khí ở độ sâu hơn 8.000 m, bao gồm độ dày của các tầng dầu khí cũng như mức độ trưởng thành của chúng”, ông Xu Yanan, Giám đốc dự án mỏ dầu Tarim thuộc CNPC, cho biết, theo CCTV.

Đã khai thác hơn 26 triệu tấn dầu khí

Mỏ dầu Fuman hiện đã khai thác được một lượng đáng kể dầu khí từ các tầng địa chất siêu sâu.

Theo số liệu CNPC được CCTV dẫn lại, hoạt động khai thác tại đây đã thu được 20,36 triệu tấn dầu thô và 8,15 tỷ m³ khí tự nhiên.

“Khu vực các tầng địa chất siêu sâu bên dưới sa mạc Taklimakan đã cung cấp cho chúng tôi 20,36 triệu tấn dầu thô và 8,15 tỷ m³ khí tự nhiên. Quy đổi tổng cộng, sản lượng dầu khí tương đương đã vượt 26,86 triệu tấn”, ông Lu Zhongyuan, kỹ sư tại mỏ dầu Tarim của CNPC, cho biết theo CCTV.

Con số này cho thấy quy mô đáng kể của nguồn tài nguyên nằm sâu dưới lòng sa mạc, nơi việc khoan và khai thác khó khăn hơn rất nhiều so với các mỏ dầu khí thông thường.

485 giếng khoan vươn xuống độ sâu cực lớn

CNPC đang tiếp tục mở rộng hoạt động khoan tại mỏ dầu Fuman nhằm khai thác thêm tài nguyên nằm sâu dưới sa mạc.

Đến nay, tổng cộng 485 giếng dầu khí siêu sâu đã được khoan tại mỏ.

Trong số này, 133 giếng đã đạt sản lượng hơn 100.000 tấn dầu khí mỗi giếng. Ngoài ra, 464 giếng đã có sản lượng cộng dồn vượt 10.000 tấn.

Quy mô khai thác này đã giúp mỏ dầu Tarim trở thành mỏ dầu trên sa mạc lớn nhất Trung Quốc, đồng thời là một trong những trung tâm sản xuất dầu khí siêu sâu quan trọng của nước này.

Việc liên tục đưa các giếng mới xuống những tầng địa chất sâu hơn cũng giúp CNPC mở rộng phạm vi thăm dò, thay vì chỉ tập trung vào những tầng dầu khí nằm gần bề mặt hơn.

Bồn địa Tarim còn chứa lượng dầu khí khổng lồ

Kết quả khoan mới có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về những tầng chứa hydrocarbon nằm sâu hàng km dưới bề mặt.

Các mẫu lõi đá vừa thu được sẽ cung cấp thêm dữ liệu địa chất về những tầng mà các phương pháp thăm dò thông thường rất khó tiếp cận.

Bồn địa Tarim vốn đã là một trong những nguồn cung dầu khí quan trọng của Trung Quốc. Khu vực này được xác định có hơn 5 tỷ tấn trữ lượng dầu khí đã được chứng minh, trong đó hơn một nửa nằm ở các tầng địa chất siêu sâu, dưới độ sâu 6.000 m.

Khi hoạt động khai thác tiếp tục tiến sâu hơn dưới sa mạc Taklimakan, những tầng địa chất này ngày càng trở nên quan trọng đối với nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng nguồn dự trữ và sản lượng dầu khí trong nước.

Việc khai thác ở độ sâu hơn 8.000 m cũng cho thấy cuộc đua tìm kiếm dầu khí của Trung Quốc đang chuyển dần xuống những tầng địa chất mà trước đây được xem là rất khó tiếp cận. Với các dữ liệu thu được từ những giếng siêu sâu, Bắc Kinh có thêm cơ sở để đánh giá liệu những khu vực này có thể trở thành nguồn cung dầu khí dài hạn hay không.

Theo IE