Trung Quốc khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ sau động đất tại Tây Tạng

Động đất 7,0 độ Richter xảy ra ở Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Google

Theo thông tin được công bố, trận động đất đã khiến 16 người thiệt mạng và 76 người bị thương. Chính quyền địa phương cho biết có 339 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở.

Ngay sau khi xảy ra động đất, các lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát vũ trang và nhân viên y tế đã nhanh chóng được điều động đến khu vực bị ảnh hưởng, triển khai công tác tìm kiếm người sống sót, sơ cứu và điều trị người bị thương, đồng thời hỗ trợ sơ tán và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân.

Sau khi nhận lệnh vào nửa đêm, Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Tạng và lực lượng thuộc Quân đoàn Tây Tạng của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp. Hơn 300 binh sĩ cùng trên 20 phương tiện đã lên đường đến khu vực bị ảnh hưởng trong đêm.

Đội cứu hộ tiên phong gồm 8 người, sử dụng 2 phương tiện của lực lượng cứu hỏa và cứu hộ địa phương đã tiếp cận khu vực xảy ra động đất. Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng này đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt.

Trong khi đó, một đơn vị thuộc Chiến khu miền Tây của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã triển khai máy bay không người lái vào khoảng nửa đêm để khảo sát khu vực động đất, truyền hình ảnh trực tiếp phục vụ công tác đánh giá thiệt hại và chỉ huy hoạt động cứu hộ.

Các nguồn lực cứu trợ cũng nhanh chóng được huy động. Trong sáng ngày 23.10, hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ, bao gồm 1.000 bộ nhà lắp ghép, hơn 3.200 lều bạt, trên 2.800 giường xếp cùng chăn, bếp, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, đã được chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp III đối với công tác cứu trợ thiên tai. Các lực lượng liên quan tiếp tục đánh giá nguy cơ phát sinh thảm họa thứ cấp, đồng thời phối hợp triển khai tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc y tế, sơ tán và bố trí nơi ở cho người dân.

Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng đã huy động các cấp chính quyền và cơ quan chức năng liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ cứu người, điều trị người bị thương và khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Các lực lượng công an, cứu hỏa, ngành điện lực và giao thông cũng được điều động đến khu vực tâm chấn.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã được triển khai phục vụ công tác cứu trợ tại khu vực tâm chấn. Lực lượng phụ trách bảo đảm nhiên liệu và cứu hộ tại địa phương cũng huy động 347 nhân viên cùng hơn 9.400 bộ vật tư hỗ trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động cứu hộ, Công ty Điện lực Tây Tạng thuộc Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc đã điều động 23 nhân viên, 6 phương tiện, 49 bộ thiết bị chiếu sáng và 2 xe phát điện đến hiện trường.

Các đội công tác tiến hành kiểm tra hệ thống điện ngay trong đêm nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những sự cố có thể ảnh hưởng đến công tác cứu trợ.

Nhóm cứu hộ tình nguyện Xizang Blue Sky Rescue cũng đã huy động đội đầu tiên gồm 20 thành viên, sử dụng 7 phương tiện và mang theo hơn 100 thiết bị cứu hộ động đất cùng vật tư y tế.

Theo các báo cáo truyền thông, tâm chấn nằm cách huyện Baqen khoảng 59km, cách huyện Zadoi thuộc tỉnh Thanh Hải 152km và cách Lhasa, thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng, khoảng 399km. Khu vực xung quanh tâm chấn có độ cao trung bình khoảng 4.800m so với mực nước biển, dân cư phân bố thưa thớt.

Một người dân địa phương cho biết thời điểm xảy ra động đất, gia đình ông đang ngủ thì cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếng rung chấn và cảm giác mặt đất chuyển động giống như “hàng trăm con bò Tây Tạng đang chạy cùng một lúc”.

Nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả, ngày 23.10, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ bổ sung 50 triệu NDT từ ngân sách trung ương cho Khu tự trị Tây Tạng để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cũng bố trí 30 triệu NDT từ ngân sách trung ương để hỗ trợ khôi phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Các hoạt động cứu hộ, cứu trợ và đánh giá thiệt hại đang tiếp tục được triển khai, trong bối cảnh các cơ quan chức năng Trung Quốc tập trung bảo đảm an toàn cho người dân, cung cấp nhu yếu phẩm và từng bước khôi phục các điều kiện sinh hoạt tại khu vực xảy ra động đất.