Trung Quốc khẩn trương cứu hộ sau trận động đất lớn tại Tây Tạng

Lực lượng cứu hộ dựng lều tạm và chuẩn bị bữa trưa cho người dân vùng động đất tại huyện Ba Thanh, Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 23-10. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 33 ngày 22-10, với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km. Tính đến sáng 23-10, thảm họa đã khiến 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng và 43 người bị thương nhẹ. Có 339 hộ gia đình có nhà ở bị hư hại; mức độ thiệt hại về người và tài sản tiếp tục được thống kê, đánh giá.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn nằm tại khu vực miền núi, cách thành phố Na Khúc khoảng 190km về phía Đông - Đông Bắc và cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng khoảng 390km về phía Đông Bắc. Khu vực này có địa hình cao, dân cư thưa thớt, gây thêm khó khăn cho hoạt động tiếp cận hiện trường. Trận động đất cũng làm gián đoạn dịch vụ điện và viễn thông tại một số nơi. Sau đó, nhiều dư chấn có độ lớn từ 3 đến 4 tiếp tục được ghi nhận ở các khu vực lân cận.

Ngay sau khi động đất xảy ra, các lực lượng chức năng Trung Quốc khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu nạn, sơ tán người dân, điều trị người bị thương và cung cấp nhu yếu phẩm cho các khu vực chịu ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy Liên hợp Chiến khu miền Tây Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, điều động lực lượng trinh sát trên không và chỉ đạo các đơn vị quân đội gần hiện trường tham gia cứu trợ. Quân khu Tây Tạng và Lực lượng Cảnh sát vũ trang Tây Tạng huy động hơn 300 quân nhân cùng hơn 20 phương tiện đến các khu vực bị ảnh hưởng. Các lực lượng tổ chức khảo sát hiện trường, kiểm tra nhà cửa bị sập, dựng lều tạm, thiết lập điểm cung cấp thức ăn và khơi thông các tuyến đường phục vụ cứu trợ.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ quốc gia Trung Quốc điều động tổng cộng 350 nhân viên cùng 83 phương tiện đến khu vực xảy ra động đất. Tính đến 6 giờ 30 ngày 23-10, có 120 nhân viên cứu hộ và 27 phương tiện đã tới hiện trường; 230 nhân viên cùng 56 phương tiện thuộc lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Tây Tạng tiếp tục hành trình tăng viện.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng hướng dẫn cơ quan chức năng Tây Tạng triển khai thiết bị bay không người lái Wing Loong để trinh sát, khảo sát và đánh giá thiệt hại. Các lực lượng cứu hộ được trang bị thiết bị tìm kiếm, phá dỡ, vật tư y tế và chống rét nhằm phục vụ công tác cứu nạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trước diễn biến của thảm họa, Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia đối với động đất từ cấp 4 lên cấp 3. Chính quyền Tây Tạng đồng thời kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp về cứu trợ thiên tai, trong khi Bộ Tài nguyên thiên nhiên cử nhóm chuyên gia đến hiện trường đánh giá nguy cơ và rà soát khả năng xảy ra các thảm họa địa chất thứ sinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm người mất tích, nhanh chóng điều trị người bị thương và giảm thiểu thương vong. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ hoạt động địa chấn, tình hình thời tiết, chủ động phòng ngừa thảm họa thứ cấp, bố trí nơi ở phù hợp cho người dân và khẩn trương sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại. Thủ tướng Lý Cường yêu cầu triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Về nguồn lực cứu trợ, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,5 triệu USD) để hỗ trợ hoạt động cứu hộ và người dân vùng bị ảnh hưởng. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia dành thêm 30 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để khôi phục cơ sở hạ tầng và các công trình dịch vụ công bị hư hại.

Tính đến 4 giờ 30 ngày 23-10, các cấp chính quyền đã huy động và chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng 1.000 căn nhà lắp ghép, 3.239 lều bạt, 2.821 giường gấp và 4.280 chăn, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng điều chuyển 3.800 đơn vị, bộ vật tư cứu trợ, gồm đồ dùng gia đình, bộ vệ sinh, lò sưởi, lều bông, áo khoác chống rét và chăn bông, đồng thời cử tổ công tác hỗ trợ sơ tán, bố trí nơi ở và bảo đảm sinh hoạt cho người dân.

Các lực lượng chức năng Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, đáp ứng nhu cầu thiết yếu và sớm khôi phục các hoạt động dân sinh tại khu vực bị ảnh hưởng.