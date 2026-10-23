Trung Quốc khẩn trương cứu hộ sau trận động đất lớn tại Tây Tạng

Cứu người bị thương do động đất ở thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Ảnh: THX

Ngay sau khi xảy ra động đất, các lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, điều trị nạn nhân và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy Liên hợp Chiến khu miền Tây Trung Quốc nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, điều động trinh sát trên không và chỉ đạo các đơn vị gần khu vực bị ảnh hưởng tiến hành cứu trợ.

Cảnh căn nhà hư hại do động đất. Ảnh: THX

Quân khu Tây Tạng và Lực lượng Cảnh sát vũ trang Tây Tạng đã huy động hơn 300 quân nhân cùng hơn 20 phương tiện đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Quân đội Trung Quốc đã tổ chức khảo sát hiện trường nhà cửa bị sập, dựng lều tạm và thiết lập điểm cung cấp thức ăn cho người dân.

Các đơn vị cảnh sát vũ trang cũng mang theo thiết bị phá dỡ, tìm kiếm cứu nạn, y tế và vật tư chống rét để triển khai cứu hộ và khơi thông tuyến đường phục vụ cứu trợ.

Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với thảm họa động đất từ cấp 4 lên cấp 3.

Cùng ngày, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc kích hoạt ứng phó cấp 3 về phòng ngừa thảm họa địa chất tại Tây Tạng. Cơ quan này cử nhóm chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ đánh giá nguy cơ, rà soát các thảm họa địa chất thứ sinh có thể phát sinh và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho công tác cứu hộ.

Người dân và du khách rời khỏi nơi cư trú do rung lắc từ trận động đất. Ảnh: THX

Chính quyền Tây Tạng cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 3 về cứu trợ thiên tai tự nhiên.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc khẩn cấp điều chuyển 3.800 đơn vị, bộ vật tư cứu trợ, gồm bộ đồ dùng gia đình, bộ vệ sinh, lò sưởi, lều bông, áo khoác chống rét, giường gấp và chăn bông. Hội đồng thời cử tổ công tác đến hỗ trợ việc sơ tán, bố trí nơi ở và bảo đảm sinh hoạt cho người dân.