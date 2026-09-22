Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng đối với hai quan chức cấp cao

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa công bố quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập, chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, đồng thời chuyển giao các tội danh bị nghi ngờ của hai người này sang Cơ quan Kiểm sát Quân sự để điều tra và truy tố theo pháp luật.

(Ảnh chụp màn hình)

Ông Trương Hựu Hiệp là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với hai cá nhân này sẽ được phê chuẩn tại Hội nghị toàn thể tiếp theo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã quyết định tước quân tịch đối với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập.

Cuộc điều tra cho thấy hai người này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và bị nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng liên quan đến công việc, các vấn đề chính trị và kinh tế, trong đó có hành vi tham nhũng và thiếu trách nhiệm. Số tiền liên quan đặc biệt lớn, tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và tác động vô cùng tiêu cực.

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