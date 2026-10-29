Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng 33 quan chức cấp cao

Sau Hội nghị Trung ương 5 khóa XX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận khai trừ 33 quan chức khỏi Đảng. Hội nghị xem xét, thông qua hai báo cáo thẩm tra liên quan đến 34 trường hợp, trong đó 18 trường hợp do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương trình và 16 trường hợp thuộc Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, hội nghị xác nhận các quyết định kỷ luật trước đây của Bộ Chính trị đối với những cá nhân vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.

Ông Trương Hựu Hiệp, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, nằm trong danh sách quan chức bị khai trừ khỏi Đảng. (Ảnh: Reuters)

Những người bị khai trừ bao gồm cựu bí thư Tân Cương kiêm ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp.

Danh sách cũng đề cập cựu tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập, cựu quan chức ngoại giao cấp cao Lưu Kiến Siêu, cựu Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kim Tráng Long và cựu chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Dịch Hội Mãn.

Theo thông cáo, Đảng Cộng sản Trung Quốc miễn nhiệm chức vụ trong Đảng đối với ông Lý Vân Trạch, cựu cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia.

Cựu bí thư Tân Cương kiêm ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy. (Ảnh: HK01)

Hội nghị bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào Bộ Chính trị. Theo quy định của Điều lệ Đảng, hội nghị quyết định bổ sung 10 ủy viên dự khuyết lên làm ủy viên Trung ương chính thức, gồm ông Lư Đông Lượng, ông Bao Cương, bà Hình Thiện Bình, ông Khúc Oánh Phác, ông Lữ Quân, ông Chu Thiên Thư, ông Chu Quốc Hiền, ông Lưu Quân, ông Lưu Tiệp và ông Lưu Cường.

“Toàn Đảng cần nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần tự cường, kiên trì thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, không ngừng mở ra cục diện mới trong công tác quản lý, chỉnh đốn, phát triển và củng cố Đảng trong thời đại mới”, thông cáo nêu rõ.