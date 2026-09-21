Trung Quốc khai trừ đảng hai tướng cấp cao

Theo hãng thông tấn Xinhua, Trung Quốc ngày 21/9 đã khai trừ đảng với tướng Trương Hựu Hiệp, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Tướng Trương và tướng Lưu bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, đồng thời phạm các tội liên quan đến chức vụ.

“Việc xử lý nghiêm ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập thể hiện rõ lập trường của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương Trung Quốc trong việc tiến hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng đến cùng. Điều này một lần nữa cho thấy lập trường kiên quyết rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, được thực hiện toàn diện và không khoan nhượng, đồng thời quân đội tuyệt đối không thể trở thành nơi ẩn náu của những phần tử tham nhũng”, hãng thông tấn Xinhua cho biết.

Ông Trương Hựu Hiệp, người từng giữ chức Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả điều tra, ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập được xác định đã từ bỏ lý tưởng và sứ mệnh ban đầu, xa rời Đảng, vượt qua các giới hạn và lằn ranh đỏ; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và các quy định về chính trị, hình thành bè phái, không trung thành và không trung thực với Đảng.

Hai ông cũng bị cáo buộc kết bè phái, lợi dụng chức vụ để giúp người khác thăng tiến và nhận tiền, quà trái quy định. Hai người còn buông lỏng giáo dục và quản lý đối với người thân, cấp dưới.

Ông Lưu Chấn Lập tại sự kiện ở Bắc Kinh tháng 10/2023. (Ảnh: Reuters)

Căn cứ các điều lệ, quy định liên quan, sau khi được Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương nghiên cứu và trình Bộ Chính trị Trung ương xem xét, giới chức quyết định khai trừ ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập khỏi Đảng, chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời chuyển các vấn đề có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan kiểm sát quân sự để xem xét truy tố theo pháp luật.

Quyết định khai trừ hai ông khỏi Đảng sẽ được trình Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương phê chuẩn tại kỳ họp tới. Trước đó, Quân ủy Trung ương đã quyết định khai trừ tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập khỏi quân đội.