Trung Quốc khai trừ Đảng hai quan chức cấp cao

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Ngày 9/10, sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc tiến hành điều tra đối với ông Đinh Nghiệp Hiện (Ding Yexian), nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng và ông Liên Tập (Lian Ji), nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc, do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, hai quan chức này đều bị cáo buộc vi phạm tinh thần 8 điểm của Trung ương, nhận quà tặng trái quy định, lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác và nhận hối lộ tiền và hiện vật có giá trị rất lớn.

Thông báo cho rằng, các hành vi của ông Đinh Nghiệp Hiện và ông Liên Tập đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Căn cứ các quy định liên quan của Đảng và pháp luật Nhà nước, sau khi được Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thảo luận và trình Ban Chấp hành Trung ương phê chuẩn, quyết định khai trừ khỏi Đảng và tước bỏ các chế độ, quyền lợi của hai ông này theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời bị xóa tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ Khu Tự trị Tây Tạng lần thứ X đối với ông Đinh Nghiệp Hiện.

Các khoản thu nhập bất chính của ông Đinh Nghiệp Hiện và ông Liên Tập sẽ bị tịch thu. Những dấu hiệu vi phạm và các tài sản liên quan của hai ông này được chuyển cơ quan kiểm sát để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Đinh Nghiệp Hiện, là người dân tộc Hán.

Ông sinh năm 1960 tại Dương Cốc, tỉnh Sơn Đông. Ông Đinh Nghiệp Hiện đã có thời gian dài công tác tại Tây Tạng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Trợ lý Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng; Phó Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng ủy Chính quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Khu tự trị Tây Tạng; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng ủy Chính quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Khu tự trị Tây Tạng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng.

Ông Liên Tập sinh năm 1955, quê ở Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Ông đã có thời gian dài công tác tại Nội Mông. Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Nội Mông Cổ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Cam Túc; Viện trưởng Viện nghiên cứu Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể Trung Quốc./.