Trung Quốc khai trừ Đảng 2 cựu quan chức cấp cao

Ông Trương Hựu Hiệp (giữa). Ảnh: CNA

Theo Tân Hoa xã, quyết định này được xem xét và thông qua tại cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm nay (21/9).

Ông Trương từng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương CPC và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), trong khi ông Lưu là Ủy viên CMC và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc CMC.

Với sự phê chuẩn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và CMC, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật CMC đã tiến hành điều tra ông Trương và ông Lưu. Kết quả điều tra cho thấy hai người đã “phản bội lý tưởng và sứ mệnh ban đầu”, trở nên xa rời Đảng, từ bỏ các nguyên tắc của Đảng, đồng thời vượt qua những “lằn ranh đỏ” và giới hạn không được phép.

Hai cựu quan chức này bị phát hiện nhận tiền và quà biếu bất hợp pháp, đồng thời lợi dụng chức vụ để giúp người khác thăng chức và giải quyết các vấn đề khác nhằm đổi lại những khoản tiền rất lớn. Ngoài ra, hai người không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc triển khai công tác tự quản Đảng nghiêm ngặt và toàn diện, đồng thời buông lỏng việc giáo dục, quản lý người thân và nhân viên.

Căn cứ vào các quy định liên quan của CPC và pháp luật, ông Trương và ông Lưu bị khai trừ khỏi Đảng. Các vấn đề có dấu hiệu phạm tội của hai người được chuyển cho các cơ quan kiểm sát quân sự để xem xét và truy tố. Tư cách đại biểu của cả hai tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của CPC cũng chấm dứt.

Theo Tân Hoa xã, vụ việc của hai cựu quan chức thể hiện lập trường rõ ràng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CPC và CMC trong việc kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng đến cùng.