Trung Quốc khai trừ 16 tướng lĩnh khỏi đảng, xử lý nhiều lãnh đạo tập đoàn quốc phòng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) cùng các lãnh đạo cấp cao: Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hỗ Ninh, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Thái Kỳ, Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Lý Hi dự phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX tại Bắc Kinh từ ngày 26 đến 29/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trung Quốc đã công bố thêm thông tin về quy mô chiến dịch chống tham nhũng trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và ngành công nghiệp quốc phòng.

Trong số này có các tướng lĩnh cấp cao từng lãnh đạo các chiến khu, những người đứng đầu Văn phòng Quân ủy Trung ương đầy quyền lực và các lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng chủ chốt.

Danh sách được nêu trong thông cáo công bố khi Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX bế mạc hôm 29/10, sau khi Đảng hoàn tất điều tra các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp liên quan, đồng thời đưa ra quyết định khai trừ họ khỏi Đảng.

Theo Thông cáo Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX do Tân Hoa xã được uỷ quyền công bố chiều 29/10, danh sách này bao gồm: Trương Hựu Hiệp (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương), Lưu Chấn Lập (nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương), Vương Nhân Hoa (nguyên Bí thư Ủy ban Chính Pháp Quân ủy Trung ương), Lưu Thanh Tùng (nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông), Hoàng Minh (nguyên Tư lệnh Chiến khu miền Bắc), Lý Kiều Minh (nguyên Tư lệnh Lục quân), Lý Vĩ (nguyên Chính ủy Lực lượng Hỗ trợ Thông tin thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc), Trương Hồng Binh (nguyên Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang), Uông Hải Giang (nguyên Tư lệnh Chiến khu miền Tây), Trương Lâm (nguyên Cục trưởng Cục Hỗ trợ Hậu cần thuộc Quân ủy Trung ương), Vương Bằng (nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đào tạo thuộc Quân ủy Trung ương), Lưu Phát Khánh (nguyên Cục trưởng Cục Động viên Quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương), Dương Thành (nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Tân Cương), Chung Thiệu Quân (nguyên Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương), Triệu Hiểu Triết (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quân ủy Trung ương) và Phương Vĩnh Tường (nguyên Chính ủy Lục quân Chiến khu miền Nam).

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 30/10 cho biết thêm hội nghị lần này cũng xác nhận việc một số nhân vật cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng quy mô lớn của Trung Quốc bị mất chức, sau thời gian dài không xuất hiện trước công chúng.

Trong số này có Kim Tráng Long và Lôi Phàm Bồi, từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Trung ương về Phát triển hội nhập quân sự - dân sự, cơ quan chịu trách nhiệm điều phối hệ thống công nghiệp quân sự. Cả hai đều bị khai trừ khỏi Đảng.

Danh sách lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng bị khai trừ còn bao gồm bốn cựu lãnh đạo các tập đoàn nhà nước lớn: Dư Kiếm Phong, Chủ tịch Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC); Viên Khiết, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC); Trương Trung Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC); và Ôn Cương, Chủ tịch Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC).

Cả bốn người đều bị miễn nhiệm vào khoảng năm 2024 và sau đó không còn xuất hiện trước công chúng.