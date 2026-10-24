Trung Quốc khai thác tiềm năng tạo việc làm của AI

Các hướng dẫn, do Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành, đề ra 18 nhiệm vụ trong 6 lĩnh vực, bao gồm phát huy tiềm năng tạo việc làm của AI; định hướng ứng dụng AI gắn với bảo đảm việc làm; nâng cao kỹ năng số cho người lao động; cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ tìm việc và tuyển dụng; tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động và an sinh xã hội; cũng như giám sát và giải quyết các rủi ro về việc làm.

Công nhân làm việc tại nhà máy thép ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Văn bản kêu gọi mở rộng cơ hội việc làm trong các lĩnh vực mới nổi; hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mở rộng quy mô tuyển dụng; thúc đẩy các hình thức việc làm và khởi nghiệp mới trong lĩnh vực AI; đồng thời phát triển các ngành nghề mới liên quan đến AI.

Các hướng dẫn cũng nhấn mạnh yêu cầu khai thác tiềm năng tạo việc làm của AI trong các ngành nghề truyền thống, giảm thiểu tình trạng mất việc làm do ứng dụng AI, và thiết lập cơ chế đánh giá rủi ro về việc làm liên quan đến việc triển khai công nghệ này.

Bên cạnh đó, văn bản đề cập việc hoàn thiện khuôn khổ bảo vệ quyền lợi người lao động khi làm việc cùng AI và máy móc tự động; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động làm việc theo hình thức linh hoạt hoặc các hình thức việc làm mới; đồng thời điều chỉnh các cơ chế phân phối thu nhập để thích ứng với những tiến bộ trong lĩnh vực AI.