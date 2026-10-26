Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XX tại thủ đô Bắc Kinh

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, sáng 26/10, Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay mặt Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày báo cáo công tác, đồng thời làm rõ nội dung trong dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề lớn liên quan đến việc kiên trì tăng cường công tác tự quản lý Đảng toàn diện và nghiêm minh.

Theo kết luận cuộc họp Bộ Chính trị hồi tháng 9, dự thảo nghị quyết tổng kết một cách thực chất những thành tựu và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng toàn diện và nghiêm minh trong thời đại mới, đồng thời phân tích sâu sắc tình hình và nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng Đảng hiện nay và trong thời gian tới.

Dự thảo cũng đề ra các kế hoạch chiến lược nhằm kiên trì tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện và nghiêm minh.

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định trình văn kiện lên Hội nghị toàn thể để xem xét./.