Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XX, bàn chiến lược xây dựng Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngày 26/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX khai mạc hội nghị toàn thể lần thứ 5 tại thủ đô Bắc Kinh.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo công tác, đồng thời làm rõ nội dung dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề trọng yếu trong việc kiên trì tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện và nghiêm minh.

Dự thảo nghị quyết tổng kết những thành tựu và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới; đồng thời phân tích sâu sắc tình hình và các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng Đảng hiện nay và như trong giai đoạn tới; đề ra các kế hoạch chiến lược nhằm kiên trì đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Trong một bài xã luận đăng tải ngày 26/10 về hội nghị, hãng thông tấn Tân Hoa Xã nhận định, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức lớn về nâng cao năng lực cầm quyền, duy trì mối liên hệ mật thiết với nhân dân, phòng chống tư tưởng tự mãn và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

“Chỉ thông qua sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng cùng cam kết kiên định đối với công tác xây dựng Đảng toàn diện và nghiêm minh, các quyết sách của Trung ương mới có thể được thực thi đầy đủ, đảm bảo sự phát triển lâu dài của đất nước đi đúng quỹ đạo”, Tân Hoa Xã viết.

“Trong quá trình thực hiện các quyết sách và kế hoạch lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tuyệt đối không được phép sử dụng những lời lẽ sáo rỗng. Lời nói phải đi đôi với hành động”.

Bài xã luận nhấn mạnh, cần có những nỗ lực khoa học và hiệu quả hơn nữa để “giới hạn quyền lực trong cơ chế”. Các quy định và pháp luật phải được thực hiện nghiêm minh, đóng vai trò như những "đường dây điện cao thế" mà tuyệt đối không ai được phép xâm phạm.

Về công tác chống tham nhũng, bài xã luận nhận định, đây là cuộc đấu tranh sống còn, không được phép thất bại. Các biện pháp chống tham nhũng phải nhắm vào gốc rễ vấn đề, nhằm đảm bảo các quan chức "không dám, không thể và không muốn" tham nhũng.

Bài xã luận kết thúc bằng một thông điệp rõ ràng: Công tác tự quản trị của Đảng là một nỗ lực không ngừng nghỉ, không có vạch đích, mà chỉ có những điểm khởi đầu mới.

Theo kế hoạch, Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX sẽ kéo dài đến hết ngày 29/10.