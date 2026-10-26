Trung Quốc khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XX

An ninh được tăng cường tại Thủ đô Bắc Kinh trong thời gian diễn ra hội nghị. Ảnh: Reuters

Hội nghị diễn ra trong 4 ngày, từ 26 đến 29-10, với sự tham dự của các thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã trình bày báo cáo công tác của Bộ Chính trị, đồng thời thuyết minh dự thảo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề lớn liên quan đến việc kiên trì thúc đẩy xây dựng Đảng nghiêm minh, toàn diện.

Dự thảo văn kiện đánh giá những kết quả và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới, phân tích tình hình và nhiệm vụ đặt ra hiện nay, đồng thời đề ra các định hướng chiến lược nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường kỷ luật trong Đảng và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Đây cũng được xem là một trong những cuộc họp quan trọng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra năm 2027.

Hội nghị lần này có thể tạo thêm cơ sở để các nhà lãnh đạo Trung Quốc củng cố kỷ luật nội bộ, tăng cường sự thống nhất trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách và chuẩn bị cho những điều chỉnh nhân sự lãnh đạo trong thời gian tới.

Kết quả hội nghị dự kiến sẽ làm rõ hơn các định hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác xây dựng Đảng và quản lý đội ngũ cán bộ trong giai đoạn tiếp theo.

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