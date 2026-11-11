Trung Quốc kêu gọi xây dựng quan hệ thương mại ổn định và cân bằng với EU

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, hợp tác song phương mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong khi đối đầu chỉ gây tổn hại cho các bên liên quan. Ngoại trưởng Trung Quốc bày tỏ hy vọng EU sẽ hợp tác tích cực với Bắc Kinh và Pháp, với tư cách là một thành viên chủ chốt của EU, đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.

Đề cập quan hệ song phương, ông Vương Nghị cho rằng duy trì quan hệ Trung Quốc - Pháp phát triển lành mạnh và ổn định không chỉ phục vụ lợi ích của hai nước mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng quốc tế. Hai bên cần tăng cường đối thoại, hợp tác, củng cố lòng tin chính trị và cùng ứng phó với các rủi ro, thách thức.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định Paris sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa EU và Trung Quốc. Ông Barrot nhấn mạnh Pháp luôn coi trọng vị thế nước lớn của Trung Quốc và kiên định chính sách “Một Trung Quốc”.

Pháp mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao, tăng cường lòng tin chiến lược và phối hợp về những vấn đề lớn, trong đó có hoạt động của LHQ và trí tuệ nhân tạo.

Tại cuộc điện đàm, hai bên cũng khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ trên tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm bảo vệ chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh, an toàn toàn cầu, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm công tác chuẩn bị nhân sự cho vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc khóa tiếp theo.