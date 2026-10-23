Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường.

Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cảnh báo việc tạo ra các rào cản kinh tế như vậy là một hành động đơn phương, "không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai."

Cho rằng Chính phủ Mỹ đang mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường và bảo vệ sự ổn định của chuỗi cung ứng cũng như chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến liên quan tiếp theo từ phía Mỹ, bà Mao Ninh cho biết Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp cũng như của quốc gia.

Những tuyên bố từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đề xuất bổ sung công nghệ sinh học vào danh mục các công nghệ bị giám sát và có thể bị hạn chế đầu tư ra nước ngoài theo chương trình kiểm soát của Chính phủ Mỹ, với lý do liên quan đến an ninh quốc gia.

Hiện tại, danh sách các lĩnh vực then chốt nằm trong diện bị giám sát nghiêm ngặt của Mỹ bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI); chất bán dẫn và vi điện tử tiên tiến; hệ thống siêu thanh; điện toán hiệu năng cao và siêu máy tính; và công nghệ thông tin lượng tử. Đây vốn là những mặt hàng công nghệ cốt lõi và đóng vai trò trung tâm trong cuộc cạnh tranh kinh tế, công nghệ đang diễn ra gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington.

Theo Đạo luật An ninh Quốc gia về Đầu tư ra nước ngoài Toàn diện năm 2025 của Mỹ, quy định sẽ chỉ áp dụng đối với các khoản đầu tư vượt quá 50.000 USD và loại trừ nhiều hình thức đầu tư tài chính, bao gồm cả việc mua cổ phiếu. Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp nhận ý kiến từ công chúng về đề xuất này trước khi ban hành quy định cuối cùng.

Bất đồng kinh tế và thương mại mới nhất này diễn ra ngay sau một sự kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng vào tháng Chín, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo của hai nước đã cùng nhau thảo luận về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp trước đó tại Busan (Hàn Quốc), bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)./.