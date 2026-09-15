Trung Quốc kêu gọi Mỹ 'ngừng chuẩn bị chiến tranh ngoài không gian'

Trong cuộc họp báo ngày 15/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cảnh báo việc Mỹ đưa vũ khí lên quỹ đạo có thể thúc đẩy vũ khí hóa không gian và một cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian.

“Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ ngừng mở rộng năng lực quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh ngoài không gian”, ông Guo Jiakun nói.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Lực lượng Không gian Mỹ xác nhận đã triển khai các “vũ khí kiểm soát không gian” lên quỹ đạo. Cơ quan này không công bố thông tin chi tiết về loại vũ khí hoặc số lượng được triển khai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun. Ảnh: VCG

Trong thông báo, Lực lượng Không gian Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc đang phát triển và vận hành các năng lực không gian và chống không gian như một phần trong quá trình hiện đại hóa quân sự.

Mỹ cũng đề cập Nga, cho rằng nước này nhận định ưu thế trong không gian sẽ đóng vai trò quyết định đối với các cuộc xung đột trong tương lai.

Trung Quốc phản đối cách tiếp cận này, cho rằng việc đưa thêm năng lực quân sự lên quỹ đạo có nguy cơ biến không gian thành một chiến trường.

Việc quân sự hóa không gian không phải diễn biến mới. Ngay sau khi Liên Xô phóng Sputnik, vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới, vào năm 1957, Mỹ và Liên Xô đã bắt đầu nghiên cứu các phương án sử dụng vũ khí để tấn công hoặc phá hủy tàu vũ trụ của đối phương.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất khi đó là khả năng triển khai vũ khí hạt nhân lên quỹ đạo. Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967 sau đó cấm các nước đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt lên quỹ đạo quanh Trái đất. Tuy nhiên, hiệp ước không cấm toàn bộ hoạt động quân sự trong không gian.