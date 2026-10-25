Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế-thương mại

Trung Quốc đồng thời gọi đây là động thái mang tính phân biệt đối xử và là hành vi điển hình của việc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia. (Nguồn: Getty Images)

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra phát biểu trên để trả lời câu hỏi của báo giới về những cập nhật đề xuất của Bộ Tài chính Mỹ đối với chương trình an ninh đầu tư ra nước ngoài, hiện đang được lấy ý kiến công khai.

Người phát ngôn này cho biết, các quy định được đề xuất “đi ngược lại sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia, làm gián đoạn sự hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ, gây tổn hại đến trật tự kinh tế và thương mại quốc tế”, cũng như làm suy giảm lợi ích của chính các công ty Mỹ.

Người phát ngôn lưu ý, Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo và bảo lưu quyền thực thi các biện pháp tương ứng.

Theo đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc, Trung Quốc hối thúc phía Mỹ tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường, ngừng lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, ngừng chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế-thương mại, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

(theo Global Times)