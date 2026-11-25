Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: GLOBAL TIMES

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nêu rõ, các cuộc chiến thuế quan không có lợi cho bất kỳ bên nào. “Hai bên nên giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi… Cái gọi là dư thừa năng lực sản xuất là một tiền đề sai lầm. Trung Quốc phản đối việc sử dụng vấn đề này làm cái cớ để thao túng chính trị”, ông Quách Gia Côn nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ cần “phối hợp triển khai hiệu quả nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, đồng thời duy trì sự phát triển ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại song phương”.

Theo Báo Wall Street Journal, dự kiến ngay trong tuần này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kết quả cuộc điều tra nhằm đối phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn của Mỹ, đồng thời dự kiến sẽ áp thuế nhập khẩu mới đối với nhiều mặt hàng. Trong số các đối tác thương mại lớn dự kiến bị ảnh hưởng có Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.