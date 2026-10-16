Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/10, Ngoại trưởng vương Nghị ( Wang Yi) đã đưa ra thông điệp trên trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog bên lề một hội nghị tại Baku, Azerbaijan.

Ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi vấn đề Palestine là một trong những bất công lịch sử lớn nhất của thế kỷ này. Bắc Kinh cho rằng việc giải quyết vấn đề Palestine cần dựa trên giải pháp hai nhà nước, theo đó Israel và Palestine cùng tồn tại trong hòa bình, với các quyền và lợi ích chính đáng của người dân Palestine được bảo đảm.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là mở hoàn toàn các tuyến tiếp cận Dải Gaza, nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo tiếp tục lan rộng. Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các bên sớm nối lại đối thoại và tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột.

Ông Vương đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 7 của Diễn đàn Tương tác và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tại Baku, với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Palestine được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông, khu vực đang đối mặt với những biến động an ninh nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Hồi tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập kỷ. Trong chuyến đi, ông kêu gọi các quốc gia Trung Đông phản đối sự can thiệp từ bên ngoài và cân nhắc tái định hình trật tự an ninh khu vực.

Cuộc hội đàm giữa ông Tập và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tập trung vào cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tìm kiếm các giải pháp ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt xung đột.

Trước đó, Trung Quốc nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2, Bắc Kinh kêu gọi hai nước lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự phối hợp.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Israel Gideon Saar sau khi chiến sự bắt đầu, ông Vương cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran diễn ra trong lúc đàm phán giữa Washington và Tehran đã đạt tiến triển đáng kể, bao gồm cả việc giải quyết những quan ngại an ninh của Israel.

Những tuyên bố này cho thấy Bắc Kinh muốn thúc đẩy vai trò ngoại giao trong các cuộc khủng hoảng khu vực, đồng thời phản đối việc sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết bất đồng.

Trung Quốc có những lợi ích kinh tế và chiến lược đan xen tại Trung Đông, khiến nước này phải duy trì quan hệ với nhiều bên có lập trường đối lập.

Theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran, từng mua tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran. Năm 2021, hai nước ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện có thời hạn 25 năm, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác lâu dài.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng dành nhiều năm tăng cường quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trung Quốc đồng thời duy trì quan hệ thương mại quy mô lớn với cả Mỹ và Israel.

Việc mở rộng quan hệ với nhiều đối tác giúp Bắc Kinh gia tăng vai trò kinh tế và ngoại giao trong khu vực. Tuy nhiên, cuộc chiến liên quan đến Iran cùng những bất đồng kéo dài giữa Israel và Palestine cũng đặt ra thách thức đối với nỗ lực duy trì cân bằng của Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây, mở lối tiếp cận nhân đạo vào Gaza và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước tiếp tục thể hiện lập trường chính thức của Bắc Kinh về vấn đề Palestine. Đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Trung Quốc nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.