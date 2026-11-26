Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Tom Berendsen tại Bắc Kinh ngày 25/11, Phó thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường nhấn mạnh hai nước cần duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo thêm động lực cho hợp tác và phát triển chung.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng hội đàm với ông Berendsen, kêu gọi Hà Lan tạo "môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được" cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Vương Nghị đồng thời mong Amsterdam đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ lành mạnh giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), cũng như ủng hộ khối duy trì sự cởi mở và bao dung trong quá trình tìm kiếm tự chủ chiến lược.

Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Tom Berendsen và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: X/ministerBZ

Đáp lại, ông Berendsen khẳng định Hà Lan sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Ông chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị các lãnh đạo cấp cao APEC tại Thâm Quyến, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển của nước này.

Các cuộc hội đàm diễn ra khi tranh chấp liên quan đến Nexperia, nhà sản xuất bán dẫn có trụ sở tại Hà Lan thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc Wingtech Technology, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cuối năm 2025, Chính phủ Hà Lan can thiệp vào quyền quản lý Nexperia với lý do an ninh. Trung Quốc sau đó hạn chế xuất khẩu một số dòng chip do công ty sản xuất tại nước này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung cho ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Dù lệnh can thiệp của Hà Lan được tạm ngưng vào tháng 11 năm ngoái, các vụ kiện giữa những bên liên quan vẫn tiếp tục tại tòa án hai nước. Cả Bắc Kinh và Amsterdam đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại về xuất khẩu và phối hợp bảo đảm an toàn cho chuỗi cung ứng bán dẫn.

Bất chấp bất đồng trong lĩnh vực công nghệ, thương mại hàng hóa song phương vẫn tăng trưởng. Theo số liệu hải quan, kim ngạch thương mại Trung Quốc - Hà Lan đạt 101,1 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.