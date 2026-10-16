Trung Quốc kêu gọi EU hợp tác thúc đẩy quan hệ thương mại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Phát biểu họp báo, bà Mao Ninh cho biết cuộc họp thứ hai của cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư Trung Quốc - EU gần đây đã đạt được những tiến triển tích cực, cho thấy hai bên hoàn toàn có thể xử lý thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại. Trung Quốc hy vọng phía EU sẽ thực hiện đúng cam kết về tự do thương mại và mở cửa, tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời tránh đưa ra các chính sách và biện pháp mang tính bảo hộ và phân biệt đối xử.

Một ngày trước đó, ông Lăng Kích (Ling Ji), Thứ trưởng Bộ Thương mại kiêm Phó Đại diện đàm phán Thương mại Quốc tế của Trung Quốc, cho biết cuộc họp thứ hai của cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư Trung Quốc - EU đã đạt được một loạt đồng thuận và kết quả quan trọng, mang lại ổn định cho hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và châu Âu. Ông Lăng Kích đưa ra thông báo trên trong cuộc gặp với ông Tobias Meyer, Giám đốc điều hành tập đoàn logistics DHL của Đức. Hai bên đã trao đổi quan điểm về sự phát triển của DHL tại Trung Quốc, cũng như hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc - Đức và Trung Quốc – EU.

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao) và Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maros Sefcovic đã đồng chủ trì cuộc họp thứ hai của cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư Trung Quốc – EU tại Bắc Kinh. Hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thực chất, hiệu quả và nhất trí một loạt vấn đề trong các lĩnh vực bao gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách WTO.