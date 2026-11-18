Trung Quốc kêu gọi dỡ bỏ rào cản thương mại tại APEC 2026
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/11 kêu gọi các nền kinh tế tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới công nghệ và thương mại tự do. Thông điệp trên được nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-quoc-keu-goi-do-bo-rao-can-thuong-mai-tai-apec-2026-246261118203105706.htm