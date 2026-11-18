Ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực Hab. Marcin Czepelak, đồng thời đánh giá cao những hoạt động hợp tác của PCA và Việt Nam.