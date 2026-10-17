Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giảm thiểu nguy cơ xung đột hạt nhân

Đại sứ phụ trách vấn đề giải trừ quân bị của Trung Quốc Lý Trì Giang (Li Chijiang). (Nguồn: Tân Hoa xã)

Phát biểu tại phiên thảo luận về vũ khí hạt nhân của Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, ông Lý Trì Giang cảnh báo tình trạng đối đầu trong các cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân đa phương ngày càng gay gắt. Theo ông, tư duy Chiến tranh Lạnh, việc áp dụng tiêu chuẩn kép và chủ nghĩa đơn phương đang cản trở các nỗ lực kiểm soát và giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Đại diện Trung Quốc kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân từ bỏ chính sách răn đe dựa trên khả năng giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân và sử dụng vũ khí hạt nhân trước, đồng thời tuân thủ cam kết ngừng thử hạt nhân. Ông nhấn mạnh quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới cần thực hiện trách nhiệm giải trừ quân bị bằng những biện pháp cắt giảm thực chất, thay vì tiếp tục tăng cường năng lực răn đe.

Ông cũng cho rằng các biện pháp ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân không được ảnh hưởng đến quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, hoạt động này cũng không được trở thành vỏ bọc cho việc phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đề cập một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân đang tích trữ lượng lớn plutoni, thúc đẩy sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” và công khai ủng hộ sở hữu vũ khí hạt nhân, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nâng cao cảnh giác. Ba nguyên tắc này được Quốc hội Nhật Bản thông qua năm 1971, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ.

(theo Tân Hoa xã)