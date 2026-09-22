Trung Quốc kêu gọi Châu Âu tránh chiến tranh thương mại, thúc đẩy hợp tác công bằng

Đề xuất này được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc và EU là các đối tác chiến lược toàn diện, do đó tăng cường hợp tác song phương cùng có lợi phù hợp với lợi ích của cả hai bên và là “lựa chọn đúng đắn”.

Bắc Kinh bày tỏ hy vọng Đức, quốc gia có tiếng nói hàng đầu trong EU, sẽ tiếp tục duy trì tiếp cận khách quan, thực tế, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy thương mại tự do và phản đối chủ nghĩa bảo hộ.

Về quan hệ song phương, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định việc Trung Quốc và Đức tăng cường củng cố lòng tin chính trị và đẩy mạnh hợp tác thực chất trong bối cảnh thách thức toàn cầu hiện nay sẽ phát đi tín hiệu mạnh mẽ về cam kết bảo vệ chủ nghĩa đa phương, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - EU phát triển ổn định, lành mạnh.

Về phía Đức, Bộ Ngoại giao nước này xác nhận hai bộ trưởng nhất trí rằng một nền kinh tế toàn cầu ổn định mang lại lợi ích chung cho cả Trung Quốc, Đức và Châu Âu. Tuy nhiên, Berlin nhấn mạnh các quan hệ thương mại song phương cần dựa trên nền tảng tuân thủ các quy tắc công bằng và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Đức hiện là một trong những quốc gia quan tâm hàng đầu đến vấn đề cân bằng thương mại với Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giải quyết các lo ngại liên quan đến năng lực sản xuất công nghiệp và chính sách tỷ giá tiền tệ.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung Quốc – EU – Đức tiếp tục chịu nhiều sức ép. Đức đang chuẩn bị một gói biện pháp an ninh kinh tế, có thể gồm áp thuế mới với xe hybrid của Trung Quốc nhằm bảo vệ một số ngành công nghiệp chiến lược trong nước. Chính phủ Đức dự kiến đưa kế hoạch ra nội các xem xét vào ngày 14/10, trước khi tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi hơn từ EU.