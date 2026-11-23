Bên ngoài một tòa án ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Theo một bài đăng ngày 23/11 trên tài khoản mạng xã hội liên kết với Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước, quan chức nói trên - chỉ được nêu họ là Ma - đã bị kết án sau khi bị xác định phạm tội gián điệp.

Ông Ma cũng bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Bài đăng cho biết, trong thời gian công tác ở nước ngoài, ông Ma đã gặp một sĩ quan tình báo nước ngoài tên là Kailin và cung cấp các thông tin nhạy cảm, bao gồm cả danh bạ điện thoại nội bộ.

Kailin sau đó đã giới thiệu ông Ma với một sĩ quan tình báo khác tên là Tang Zheng. Người này đe dọa sẽ tố cáo các hành vi sai trái trước đây của ông Ma với chính quyền Trung Quốc nếu ông không chịu hợp tác.

Cuối cùng, ông Ma đồng ý cung cấp các tài liệu mật thông qua một chiếc máy tính xách tay chuyên dụng. Ông đã được trả một triệu nhân dân tệ cho sự hợp tác của mình.

Bài đăng kêu gọi các quan chức cần cảnh giác trước những phương thức tiếp cận thông qua các mối quan hệ cá nhân, lợi ích tài chính hoặc lời đe dọa.

Tuy nhiên, bài đăng không tiết lộ thời điểm diễn ra phiên tòa hay thời điểm tuyên án, tòa án nào đã đưa ra phán quyết, cũng như liệu bản án đã được thi hành hay chưa. Tài liệu này cũng không nêu rõ quan chức họ Ma làm việc cho bộ nào, hay các quốc gia nước ngoài liên quan là những nước nào, mà chỉ gọi chung là "Quốc gia A" và "Quốc gia B".

Việc công khai các bản án tử hình trong các vụ án gián điệp là điều tương đối hiếm gặp tại Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Bắc Kinh tiết lộ rằng một cựu nhân viên viện nghiên cứu - họ Liu - đã bị kết án tử hình vì tội làm gián điệp và tiết lộ bí mật quốc gia.