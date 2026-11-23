Trong số 35 bí mật nhà nước bị tiết lộ, 26 thông tin thuộc cấp cơ mật và 9 thông tin thuộc cấp mật.

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Theo tài khoản Baomiguan của Nhà xuất bản Jincheng, đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ bí mật nhà nước Trung Quốc, quan chức này nhận hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD) từ hoạt động gián điệp.

Người bị kết án chỉ được công bố họ là Ma. Baomiguan cho biết sau khi trở về Trung Quốc, ông Ma đã thu thập thông tin từ những tài liệu được tiếp cận trong công việc và chuyển cho phía nước ngoài trong một thời gian dài. Việc hợp tác bắt đầu từ trước đó, khi ông còn công tác ở nước ngoài.

Tại nước sở tại, một nhân viên tình báo của nước khác tiếp cận ông Ma với lý do muốn học tiếng Trung. Qua các cuộc gặp, người này tìm hiểu về nhân sự và hoạt động của cơ quan đại diện Trung Quốc.

Theo báo cáo, những thông tin ông Ma cung cấp trong giai đoạn này có cả danh bạ nội bộ của cơ quan.

Một nhân viên tình báo khác sau đó dùng những vi phạm trước đây của ông Ma để gây sức ép, đe dọa báo cho giới chức Trung Quốc nếu ông không hợp tác.

Ông Ma đã ký thỏa thuận với phía nước ngoài và nhận tiền theo tháng. Khi công bố vụ việc, Baomiguan đề nghị công chức cảnh giác trước nguy cơ bị tiếp cận qua các mối quan hệ cá nhân hoặc bị lôi kéo bằng tiền và lời đe dọa.

Ngoài án tử hình, ông Ma bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Trước đó, vào tháng 3-2025, Bắc Kinh tiết lộ rằng một cựu nhân viên viện nghiên cứu bị kết án tử hình vì tội làm gián điệp và tiết lộ bí mật quốc gia.