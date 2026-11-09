Trung Quốc kéo dài thời gian hoãn áp thuế 24% đối với hàng hóa Mỹ thêm hai tháng

Mặc dù vậy, mức thuế 10% vẫn sẽ được giữ nguyên đối với các nhóm hàng hóa này.

Động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo hai nước đạt được các thỏa thuận sơ bộ tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 9 vừa qua. Tại cuộc gặp này, cả hai phía đã đề xuất gói cắt giảm thuế quan trị giá 60 tỷ USD, trong đó có khoảng 17 tỷ USD nông sản Mỹ mà Trung Quốc từng nhập khẩu trong năm 2024, dù kế hoạch chi tiết hiện vẫn chưa được hoàn tất.

Một góc cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Ủy ban thuế thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra cho biết việc gia hạn thời gian tạm hoãn thuế lần này là nhằm triển khai các kết quả và sự đồng thuận đã đạt được giữa nguyên thủ hai nước tại cuộc gặp ở Washington.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng lưu ý việc Mỹ đã nhiều lần tuyên bố ý định sử dụng các mức thuế theo Mục 301 để thay thế cho các khoản thuế từng được ban hành theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) đã bị Tòa phán quyết vô hiệu. Ủy ban này cho biết Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao các biện pháp tiếp theo từ phía Mỹ, đồng thời sẽ điều chỉnh các biện pháp đáp trả thuế quan tương ứng một cách phù hợp tùy theo diễn biến thực tế.

Trung Quốc cho rằng việc tiếp tục tạm hoãn một số khoản thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ sẽ giúp đảm bảo một môi trường chính sách ổn định và có thể dự báo được cho quan hệ song phương, qua đó thúc đẩy sự phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới.