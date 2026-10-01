Trung Quốc kéo dài điều tra các biện pháp thương mại của Mỹ

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, hai cuộc điều tra được khởi động ngày 27/3, tập trung vào các biện pháp của Mỹ mà Trung Quốc cho là gây tổn hại đến chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, đồng thời cản trở thương mại các sản phẩm xanh. Trước đó, các cuộc điều tra này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4/10 tới.

Động thái trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Washington. Hai bên đã nhất trí một loạt kết quả về kinh tế và thương mại, trong đó có việc giảm thuế đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD mỗi bên và kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10/1/2027.

Hai cuộc điều tra của Trung Quốc được tiến hành sau khi Mỹ mở các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến Trung Quốc và một số nền kinh tế khác, trong đó có các vấn đề về dư thừa công suất và lao động cưỡng bức. Bắc Kinh đã bày tỏ phản đối quyết định này.

Giới quan sát nhận định việc gia hạn đến ngày 27/12 cho phép Bắc Kinh có thêm thời gian xem xét các biện pháp thương mại của Washington trong khi hai nước tiếp tục duy trì đối thoại kinh tế và thương mại.