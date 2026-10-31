Trung Quốc, Indonesia và Malaysia triệt phá đường dây ma túy đá xuyên quốc gia

Chiến dịch diễn ra ngày 21/10, khi cảnh sát Indonesia đột kích một phòng thí nghiệm ma túy bí mật tại Banda Aceh, tỉnh Aceh. Tại đây, lực lượng chức năng bắt 11 nghi phạm và thu giữ toàn bộ 1,2 tấn ma túy đá. Cùng thời điểm, phía Trung Quốc bắt giữ 7 đối tượng liên quan, trong đó có hai chuyên gia hóa học giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất ma túy.

Vụ án được phát hiện từ tháng 10/2025, khi lực lượng phòng chống ma túy Trung Quốc lần ra manh mối về một mạng lưới buôn lậu ma túy dạng lỏng từ khu vực Tam giác Vàng, vận chuyển qua Myanmar, Thái Lan và Lào để đưa vào Indonesia.

Lực lượng chức năng Trung Quốc và Indonesia thông tin về vụ việc. Ảnh: SCMP

Sau quá trình điều tra, tháng 9/2026, Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc gia Trung Quốc (NNCC) chia sẻ thông tin tình báo với Cơ quan Ma túy Quốc gia Indonesia (BNN), mở đường cho chiến dịch phối hợp. Với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Indonesia đã xác định và triệt phá cơ sở sản xuất ma túy.

Tại cuộc gặp song phương ở Jakarta ngày 28/10, ông Lan Weihong, Phó tổng thư ký NNCC kiêm Phó cục trưởng Cục Kiểm soát Ma túy thuộc Bộ Công an Trung Quốc, đánh giá cao kết quả phối hợp giữa ba nước.

"Vào tháng 9 năm nay, Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc gia Trung Quốc (NNCC) đã thông báo thông tin này cho Cơ quan Ma túy Quốc gia Indonesia (BNN), và hai bên quyết định hợp tác để cùng truy bắt mạng lưới ma túy xuyên quốc gia này", ông nói.

Đánh giá về chiến dịch, ông Lan Weihong cho biết: "Trong vụ án này, Trung Quốc, Indonesia và Malaysia đã thể hiện năng lực điều tra rất chuyên nghiệp, phối hợp tác chiến chung nhịp nhàng, đưa ra quyết định chỉ đạo dứt khoát và sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. Cuối cùng, chúng tôi đã phá thành công vụ án này và đạt được những kết quả thực tế và tuyệt vời".

Bộ Công an Trung Quốc đánh giá đây là một trong những chuyên án phối hợp quốc tế nổi bật những năm gần đây, với số nghi phạm bị bắt tại các quốc gia liên quan lớn nhất và mạng lưới tội phạm bị triệt phá triệt để nhất.

Chiến dịch được xem là bước tiến trong hợp tác chống ma túy xuyên quốc gia tại Đông Nam Á, trong bối cảnh các nước tăng cường kiểm soát những tuyến vận chuyển ma túy và tiền chất qua khu vực sông Mekong. Trước đó, Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar cũng triển khai chiến dịch phối hợp từ ngày 15/6 đến 15/9 nhằm truy quét tội phạm ma túy xuyên quốc gia.