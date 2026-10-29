Trung Quốc, Indonesia diễn tập chống khủng bố

Đây là lần thứ ba cuộc diễn tập được tổ chức, nhằm góp phần làm sâu sắc thêm các hoạt động trao đổi và hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước, đồng thời tăng cường năng lực tác chiến chung của cả hai bên.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc diễn tập tập trung vào các hoạt động cứu hộ chống khủng bố tại khu vực miền núi, bao gồm leo núi, điều khiển phương tiện chuyên dụng, đổ bộ bằng thang dây từ trực thăng, tấn công cự ly gần, cũng như phối hợp tác chiến giữa các hệ thống có người lái và không người lái.

Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ tham gia các buổi hội thảo chuyên đề, trưng bày vũ khí và trang thiết bị, các cuộc thi thể thao cùng các hoạt động giao lưu văn hóa.

Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến đầu tháng 11.

R.G